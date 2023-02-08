https://sputniknews.com.tr/20230208/enkazdan-yasam-belirtisi-gelmesi-uzerine-calismalara-hiz-verildi-yakinlari-gocuk-etrafinda-bekliyor-1066793236.html
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Elbistan’da yıkılan binada iki kişinin yaşadığının öğrenilmesi üzerine enkaz altındakilerin yakınları yıkılan binanın başında bekledi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:31+0300
2023-02-08T15:31+0300
2023-02-09T13:45+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, yıkılan binada enkaz altında iki kişiyle iletişim kurarak kazı çalışmalarına yoğunlaştı. Göçük altındaki kişilerin yakınları ise yıkılan evlerin çevresinde enkazdan gelecek iyi haberi bekliyor.
elbistan
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Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
2023-02-08T15:31+0300
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PT0M56S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
15:31 08.02.2023 (güncellendi: 13:45 09.02.2023) Abone ol
Elbistan’da yıkılan binada iki kişinin yaşadığının öğrenilmesi üzerine enkaz altındakilerin yakınları yıkılan binanın başında bekledi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, yıkılan binada enkaz altında iki kişiyle iletişim kurarak kazı çalışmalarına yoğunlaştı. Göçük altındaki kişilerin yakınları ise yıkılan evlerin çevresinde enkazdan gelecek iyi haberi bekliyor.