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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/enkazdan-yasam-belirtisi-gelmesi-uzerine-calismalara-hiz-verildi-yakinlari-gocuk-etrafinda-bekliyor-1066793236.html
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Elbistan’da yıkılan binada iki kişinin yaşadığının öğrenilmesi üzerine enkaz altındakilerin yakınları yıkılan binanın başında bekledi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, yıkılan binada enkaz altında iki kişiyle iletişim kurarak kazı çalışmalarına yoğunlaştı. Göçük altındaki kişilerin yakınları ise yıkılan evlerin çevresinde enkazdan gelecek iyi haberi bekliyor.
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Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Enkazdan yaşam belirtisi gelmesi üzerine çalışmalara hız verildi: Yakınları göçük etrafında bekliyor

15:31 08.02.2023 (güncellendi: 13:45 09.02.2023)
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Elbistan’da yıkılan binada iki kişinin yaşadığının öğrenilmesi üzerine enkaz altındakilerin yakınları yıkılan binanın başında bekledi.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, yıkılan binada enkaz altında iki kişiyle iletişim kurarak kazı çalışmalarına yoğunlaştı. Göçük altındaki kişilerin yakınları ise yıkılan evlerin çevresinde enkazdan gelecek iyi haberi bekliyor.
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