https://sputniknews.com.tr/20230208/enkaz-basinda-caresiz-bekleyis-kuzeni-ve-hamile-esi-enkaz-altinda-1066762720.html

Enkaz başında çaresiz bekleyiş: Kuzeni ve hamile eşi enkaz altında

Enkaz başında çaresiz bekleyiş: Kuzeni ve hamile eşi enkaz altında

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır’da kar yağışı başladı. Kar ve soğuk havaya rağmen çalışmalar aralıksız sürerken, ailelerinde enkaz... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T18:23+0300

2023-02-08T18:23+0300

2023-02-08T18:23+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

diyarbakır

hatay

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Depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan ve 133 kişinin yaşamını yitirdiği, 871 kişinin de yaralandığı Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının başladığı ve havanın giderek soğuduğu kentte yıkılan apartmanların enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yakınları enkaz altında olan ailelerin de enkaz çevresinde umutlu bekleyişi devam ediyor. Çaresiz bekleyiş Enkaz çevresinde ailelere yiyecek, içecek ve battaniye dağıtılırken ambulanslar da hazır bekletiliyor. Jandarmanın da katıldığı çalışmalarda, askerler yakınlarını bekleyen ailelere ve vatandaşlara çorba dağıttı. Enkaz çevresinde, enkaza yakın iş yeri ve kafelerde bekleten aileler, yakınlarından gelecek haberi bekliyor. Enkaz altında kalan kuzeni ve hamile eşinden haber bekliyor Bunlardan biri de İbrahim Dinleme. Bağlar İlçesi Tesisler tarafında yıkılan binanın enkazı altında kuzeni ile eşinin olduğunu belirten Dinleme, üç gündür onlardan haber alamadıklarını söyledi. Kuzenin yeni evli olduğunu ve eşinin de hamile olduğunu kaydeden Dinleme, gündüzleri enkaz başında geceleri de bir sitenin güvenlik kulübesinde kaldığını söylüyor. Dinleme “Kuzenim, hamile eşiyle enkaz altında. Hiç haber alamadık. Görevlilere sürekli soruyorum ‘haber var mı’ diye ama yok” şeklinde konuştu.

kahramanmaraş

diyarbakır

hatay

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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deprem, kahramanmaraş, diyarbakır, hatay