https://sputniknews.com.tr/20230208/enkaz-basinda-caresiz-bekleyis-kuzeni-ve-hamile-esi-enkaz-altinda-1066762720.html
Enkaz başında çaresiz bekleyiş: Kuzeni ve hamile eşi enkaz altında
Enkaz başında çaresiz bekleyiş: Kuzeni ve hamile eşi enkaz altında
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır’da kar yağışı başladı. Kar ve soğuk havaya rağmen çalışmalar aralıksız sürerken, ailelerinde enkaz... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T18:23+0300
2023-02-08T18:23+0300
2023-02-08T18:23+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
diyarbakır
hatay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066762575_0:41:701:435_1920x0_80_0_0_e2de3d65a851f45060464be1b00102ae.jpg
Depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan ve 133 kişinin yaşamını yitirdiği, 871 kişinin de yaralandığı Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının başladığı ve havanın giderek soğuduğu kentte yıkılan apartmanların enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yakınları enkaz altında olan ailelerin de enkaz çevresinde umutlu bekleyişi devam ediyor. Çaresiz bekleyiş Enkaz çevresinde ailelere yiyecek, içecek ve battaniye dağıtılırken ambulanslar da hazır bekletiliyor. Jandarmanın da katıldığı çalışmalarda, askerler yakınlarını bekleyen ailelere ve vatandaşlara çorba dağıttı. Enkaz çevresinde, enkaza yakın iş yeri ve kafelerde bekleten aileler, yakınlarından gelecek haberi bekliyor. Enkaz altında kalan kuzeni ve hamile eşinden haber bekliyor Bunlardan biri de İbrahim Dinleme. Bağlar İlçesi Tesisler tarafında yıkılan binanın enkazı altında kuzeni ile eşinin olduğunu belirten Dinleme, üç gündür onlardan haber alamadıklarını söyledi. Kuzenin yeni evli olduğunu ve eşinin de hamile olduğunu kaydeden Dinleme, gündüzleri enkaz başında geceleri de bir sitenin güvenlik kulübesinde kaldığını söylüyor. Dinleme “Kuzenim, hamile eşiyle enkaz altında. Hiç haber alamadık. Görevlilere sürekli soruyorum ‘haber var mı’ diye ama yok” şeklinde konuştu.
kahramanmaraş
diyarbakır
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066762575_0:0:607:455_1920x0_80_0_0_8f74af73634452320c9447d4b18e1504.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
deprem, kahramanmaraş, diyarbakır, hatay
deprem, kahramanmaraş, diyarbakır, hatay
Enkaz başında çaresiz bekleyiş: Kuzeni ve hamile eşi enkaz altında
Abone ol
Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır’da kar yağışı başladı. Kar ve soğuk havaya rağmen çalışmalar aralıksız sürerken, ailelerinde enkaz çevresindeki bekleyişi sürüyor. Kuzeni ve hamile eşinin enkaz altında olduğunu belirten İbrahim Dinleme “Hiç haber yok” dedi.
Depremden en çok etkilenen 10 ilden biri olan ve 133 kişinin yaşamını yitirdiği, 871 kişinin de yaralandığı Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kar yağışının başladığı ve havanın giderek soğuduğu kentte yıkılan apartmanların enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen yakınları enkaz altında olan ailelerin de enkaz çevresinde umutlu bekleyişi devam ediyor.
Çaresiz bekleyiş
Enkaz çevresinde ailelere yiyecek, içecek ve battaniye dağıtılırken ambulanslar da hazır bekletiliyor. Jandarmanın da katıldığı çalışmalarda, askerler yakınlarını bekleyen ailelere ve vatandaşlara çorba dağıttı. Enkaz çevresinde, enkaza yakın iş yeri ve kafelerde bekleten aileler, yakınlarından gelecek haberi bekliyor.
Enkaz altında kalan kuzeni ve hamile eşinden haber bekliyor
Bunlardan biri de İbrahim Dinleme. Bağlar İlçesi Tesisler tarafında yıkılan binanın enkazı altında kuzeni ile eşinin olduğunu belirten Dinleme, üç gündür onlardan haber alamadıklarını söyledi. Kuzenin yeni evli olduğunu ve eşinin de hamile olduğunu kaydeden Dinleme, gündüzleri enkaz başında geceleri de bir sitenin güvenlik kulübesinde kaldığını söylüyor. Dinleme “Kuzenim, hamile eşiyle enkaz altında. Hiç haber alamadık. Görevlilere sürekli soruyorum ‘haber var mı’ diye ama yok” şeklinde konuştu.