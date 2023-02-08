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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/enkaz-altindaki-5-yasindaki-yagmur-herkesi-aglatti-cok-usuyorum-baba-1066743452.html
5 yaşındaki Yağmur enkaz altından çıkarıldı: 'Çok üşüyorum baba'
5 yaşındaki Yağmur enkaz altından çıkarıldı: 'Çok üşüyorum baba'
5 yaşındaki Yağmur, Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarıldı. Bu esnada babasıyla konuşan Yağmur “Çok üşüyorum baba. Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:35+0300
2023-02-08T20:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Babasının konuşarak moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba. Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” dedi.Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba”
Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba”
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

5 yaşındaki Yağmur enkaz altından çıkarıldı: 'Çok üşüyorum baba'

12:35 08.02.2023 (güncellendi: 20:33 08.02.2023)
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5 yaşındaki Yağmur, Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkarıldı. Bu esnada babasıyla konuşan Yağmur “Çok üşüyorum baba. Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” diye konuştu.
Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Babasının konuşarak moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba. Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” dedi.
Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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