https://sputniknews.com.tr/20230208/elbistanda-arama-kurtarma-ekipleri-enkaz-altindaki-universite-ogrencisiyle-iletisim-kurdu-1066791034.html

Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu

Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, Özge isimli üniversite öğrencisi ile temas kurmasının ardından... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T12:27+0300

2023-02-08T12:27+0300

2023-02-09T13:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066790877_0:116:1976:1228_1920x0_80_0_0_e3bc6de45e62550da0d01d33ecffc6e7.png

Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6’lık iki depremden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ilçesi Elbistan’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat sabahı arama kurtarma ekipleri, isminin Özge olduğu öğrenilen enkaz altındaki bir üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu. Yakalanan temas sonrası İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin de iş birliği ile vinç yardımıyla enkaz altındaki sese ulaşmaya çalışılıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu 2023-02-08T12:27+0300 true PT0M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, video, видео