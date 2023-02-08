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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/elbistanda-arama-kurtarma-ekipleri-enkaz-altindaki-universite-ogrencisiyle-iletisim-kurdu-1066791034.html
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, Özge isimli üniversite öğrencisi ile temas kurmasının ardından... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:27+0300
2023-02-09T13:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6’lık iki depremden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ilçesi Elbistan’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat sabahı arama kurtarma ekipleri, isminin Özge olduğu öğrenilen enkaz altındaki bir üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu. Yakalanan temas sonrası İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin de iş birliği ile vinç yardımıyla enkaz altındaki sese ulaşmaya çalışılıyor.
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Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu

12:27 08.02.2023 (güncellendi: 13:28 09.02.2023)
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Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, Özge isimli üniversite öğrencisi ile temas kurmasının ardından harekete geçti.
Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6’lık iki depremden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ilçesi Elbistan’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat sabahı arama kurtarma ekipleri, isminin Özge olduğu öğrenilen enkaz altındaki bir üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu. Yakalanan temas sonrası İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin de iş birliği ile vinç yardımıyla enkaz altındaki sese ulaşmaya çalışılıyor.
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