https://sputniknews.com.tr/20230208/elbistanda-arama-kurtarma-ekipleri-enkaz-altindaki-universite-ogrencisiyle-iletisim-kurdu-1066791034.html
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, Özge isimli üniversite öğrencisi ile temas kurmasının ardından... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:27+0300
2023-02-08T12:27+0300
2023-02-09T13:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066790877_0:116:1976:1228_1920x0_80_0_0_e3bc6de45e62550da0d01d33ecffc6e7.png
Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6’lık iki depremden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ilçesi Elbistan’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat sabahı arama kurtarma ekipleri, isminin Özge olduğu öğrenilen enkaz altındaki bir üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu. Yakalanan temas sonrası İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin de iş birliği ile vinç yardımıyla enkaz altındaki sese ulaşmaya çalışılıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066790877_92:0:1884:1344_1920x0_80_0_0_ec9aab0f58c1db00b4d8dc6e9dfec8cc.png
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
2023-02-08T12:27+0300
true
PT0M11S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, enkaz altındaki üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu
12:27 08.02.2023 (güncellendi: 13:28 09.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehrin ilçesi Elbistan’da arama kurtarma ekipleri, Özge isimli üniversite öğrencisi ile temas kurmasının ardından harekete geçti.
Türkiye'yi vuran 7.7 ve 7.6’lık iki depremden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın ilçesi Elbistan’da yıkılan binalarda enkaz altında kalanlar için çalışmalar devam ediyor. 8 Şubat sabahı arama kurtarma ekipleri, isminin Özge olduğu öğrenilen enkaz altındaki bir üniversite öğrencisiyle iletişim kurdu. Yakalanan temas sonrası İspanya'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin de iş birliği ile vinç yardımıyla enkaz altındaki sese ulaşmaya çalışılıyor.