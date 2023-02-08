https://sputniknews.com.tr/20230208/elbistanda-38-saat-sonra-bir-anne-ve-bebek-enkaz-altindan-kurtarildi-1066742335.html

Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı

Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki depremin ardından bölge yaralarını sarmaya devam ediyor 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:07+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

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10 ili vuran deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen gece gündüz aralıksız yürütülüyor. Elbistan’da bir anne ve bir bebeği 38 saat sonra sağ olarak kurtardı. Bölgede ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

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2023

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Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki depremin ardından bölge yaralarını sarmaya devam ediyor. 10 ili vuran deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen gece gündüz aralıksız yürütülüyor. Elbistan’da bir anne ve bir bebeği 38 saat sonra sağ olarak kurtardı. Bölgede ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023-02-08T13:07+0300 true PT0M17S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, video, видео