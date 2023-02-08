https://sputniknews.com.tr/20230208/elbistanda-38-saat-sonra-bir-anne-ve-bebek-enkaz-altindan-kurtarildi-1066742335.html
Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı
Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki depremin ardından bölge yaralarını sarmaya devam ediyor 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:07+0300
2023-02-08T13:07+0300
2023-02-08T13:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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10 ili vuran deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen gece gündüz aralıksız yürütülüyor. Elbistan’da bir anne ve bir bebeği 38 saat sonra sağ olarak kurtardı. Bölgede ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.
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Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki depremin ardından bölge yaralarını sarmaya devam ediyor.
10 ili vuran deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen gece gündüz aralıksız yürütülüyor.
Elbistan’da bir anne ve bir bebeği 38 saat sonra sağ olarak kurtardı.
Bölgede ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.
2023-02-08T13:07+0300
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PT0M17S
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deprem, video, видео
Elbistan’da 38 saat sonra bir anne ve bebek enkaz altından kurtarıldı
13:07 08.02.2023 (güncellendi: 13:10 08.02.2023) Abone ol
6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki depremin ardından bölge yaralarını sarmaya devam ediyor
10 ili vuran deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları zorlu şartlara rağmen gece gündüz aralıksız yürütülüyor. Elbistan’da bir anne ve bir bebeği 38 saat sonra sağ olarak kurtardı. Bölgede ise çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.