https://sputniknews.com.tr/20230208/ekipler-7-kisinin-oldugu-dusunulen-enkazda-iceriye-seslenerek-depremzedelerle-temas-kurdu-1066746798.html
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:07+0300
2023-02-08T14:07+0300
2023-02-08T14:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Ekipler, göçük altında kalan depremzedelere ulaşmak için ortam dinlemesi yaparak yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalar devam ederken yakınları enkaz altında olan vatandaşların umutla bekleyişi de sürüyor.
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Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
2023-02-08T14:07+0300
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PT0M17S
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.
Ekipler, göçük altında kalan depremzedelere ulaşmak için ortam dinlemesi yaparak yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalar devam ederken yakınları enkaz altında olan vatandaşların umutla bekleyişi de sürüyor.