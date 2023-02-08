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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/ekipler-7-kisinin-oldugu-dusunulen-enkazda-iceriye-seslenerek-depremzedelerle-temas-kurdu-1066746798.html
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T14:07+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Ekipler, göçük altında kalan depremzedelere ulaşmak için ortam dinlemesi yaparak yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalar devam ederken yakınları enkaz altında olan vatandaşların umutla bekleyişi de sürüyor.
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Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Ekipler, 7 kişinin olduğu düşünülen enkazda içeriye seslenerek depremzedelerle temas kurdu

14:07 08.02.2023
© Sputnik
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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.
Ekipler, göçük altında kalan depremzedelere ulaşmak için ortam dinlemesi yaparak yerlerini tespit etmeye çalışıyor. Toplamda 10 ili etkileyen deprem sonrası çalışmalar devam ederken yakınları enkaz altında olan vatandaşların umutla bekleyişi de sürüyor.
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