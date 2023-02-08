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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/dso-deprem-icin-3-seviye-acil-durum-ilan-etti-1066738304.html
DSÖ deprem için '3. seviye acil durum' ilan etti
DSÖ deprem için '3. seviye acil durum' ilan etti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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2023-02-08T12:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
dsö
deprem
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu. Kluge yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ediyorum. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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dsö, deprem, kahramanmaraş
dsö, deprem, kahramanmaraş

DSÖ deprem için '3. seviye acil durum' ilan etti

12:03 08.02.2023 (güncellendi: 12:07 08.02.2023)
© AAAdana- Deprem
Adana- Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Hans Kluge, 3. seviye acil durum ilan edildiğini duyurdu.
Kluge yaptığı açıklamada, "Kendi hayatları tehlikedeyken müdahale eden Gaziantep'teki saha ofisimizdeki DSÖ personeli de dahil olmak üzere ilk müdahale ekiplerini takdir ediyorum. Hayat kurtarmak için dikkate değer bir müdahale operasyonu başlatan Türk yetkililerini takdir ediyorum. Muazzam bir dayanışma gösteren üye devletlere teşekkür ederim. Uluslararası toplumu desteğini artırmaya devam etmeye, Türkiye hükümeti ve DSÖ ile tam koordinasyon sağlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
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