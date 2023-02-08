https://sputniknews.com.tr/20230208/diyarbakirda-enkaz-basinda-agitlar-yukseliyor-1066735893.html

Diyarbakır’da enkaz başında ağıtlar yükseliyor

Diyarbakır’da enkaz başında ağıtlar yükseliyor

Depremden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T11:35+0300

2023-02-08T11:35+0300

2023-02-08T12:28+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

bağlar

enkaz

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066739864_0:251:2730:1787_1920x0_80_0_0_ffe0efeda22b2fffe7b1bc2d34e277e8.jpg

Üçüncü gününe giren arama kurtarma çalışmalarında aileler enkaz başlarında yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. Bağlar İlçesi Medine Bulvarı’nda yıkılan Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken ailelerin enkaz etrafındaki bekleyişi de sürüyor. Saatler ilerledikçe ailelerin yakınlarına ulaşamaması duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Yakınlarından haber bekleyen yaşlı bir kadın Kürtçe ağıtlar yakarken, yakınları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sokaklarda ürkütücü manzaralar Mahallede yıkılan ve hasar gören binaların altında park halinde bulunan araçların durumu yaşanan depremin boyutunu gözler önüne serdi. Mahallede çok sayıda binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ailelerin bekleyişi de sürüyor.

diyarbakır

bağlar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, bağlar, enkaz, deprem