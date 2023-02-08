https://sputniknews.com.tr/20230208/diyarbakirda-enkaz-basinda-agitlar-yukseliyor-1066735893.html
Diyarbakır’da enkaz başında ağıtlar yükseliyor
Diyarbakır’da enkaz başında ağıtlar yükseliyor
Depremden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:35+0300
2023-02-08T11:35+0300
2023-02-08T12:28+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
bağlar
enkaz
deprem
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Üçüncü gününe giren arama kurtarma çalışmalarında aileler enkaz başlarında yakınlarının çıkarılmasını bekliyor. Bağlar İlçesi Medine Bulvarı’nda yıkılan Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken ailelerin enkaz etrafındaki bekleyişi de sürüyor. Saatler ilerledikçe ailelerin yakınlarına ulaşamaması duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Yakınlarından haber bekleyen yaşlı bir kadın Kürtçe ağıtlar yakarken, yakınları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Sokaklarda ürkütücü manzaralar Mahallede yıkılan ve hasar gören binaların altında park halinde bulunan araçların durumu yaşanan depremin boyutunu gözler önüne serdi. Mahallede çok sayıda binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ailelerin bekleyişi de sürüyor.
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Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
diyarbakır, bağlar, enkaz, deprem
diyarbakır, bağlar, enkaz, deprem
Diyarbakır’da enkaz başında ağıtlar yükseliyor
11:35 08.02.2023 (güncellendi: 12:28 08.02.2023) Abone ol
Depremden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Üçüncü gününe giren arama kurtarma çalışmalarında aileler enkaz başlarında yakınlarının çıkarılmasını bekliyor.
Bağlar İlçesi Medine Bulvarı’nda yıkılan Yoldaş Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürerken ailelerin enkaz etrafındaki bekleyişi de sürüyor. Saatler ilerledikçe ailelerin yakınlarına ulaşamaması duygusal anların yaşanmasına neden oluyor. Yakınlarından haber bekleyen yaşlı bir kadın Kürtçe ağıtlar yakarken, yakınları ve çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Sokaklarda ürkütücü manzaralar
Mahallede yıkılan ve hasar gören binaların altında park halinde bulunan araçların durumu yaşanan depremin boyutunu gözler önüne serdi. Mahallede çok sayıda binada hasar meydana gelirken, bazı binaların çevresi güvenlik şeridiyle çevrildi.
Arama kurtarma çalışmaları devam ederken ailelerin bekleyişi de sürüyor.