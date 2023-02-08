Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/diyarbakirda-cemevi-ve-camiler-kapilarini-depremzedeler-icin-acti-1066723734.html
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da depremden etkilenen ve evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanlarda geçiriyor. Diyarbakır Ulu... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T00:09+0300
2023-02-08T00:30+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
diyarbakır
deprem
cami
cami-cemevi
cemevi
cemevi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066722424_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_398443a7aca38cfd2b66e8c160405587.jpg
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da 22 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar bu geceyi de evlerinden uzak geçiriyor. Okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanların yanı sıra camiler ve cemevi de vatandaşların geceyi geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor.Diyarbakır’ın Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami bunlardan biri. Geceyi evlerinden uzak geçiren yüzlerce vatandaş geceyi geçirmek için Ulu Cami’de toplandı.Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. Yüzlerce vatandaş geceyi burada geçirmek için toplandı.
https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarina-gonullu-katilan-genc-yasadiklarini-anlatti-1066716018.html
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
Sertaç Kayar
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066722424_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5ee9dc52898459f37273d7447d46f686.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
diyarbakır, deprem, cami, cami-cemevi, cemevi, cemevi
diyarbakır, deprem, cami, cami-cemevi, cemevi, cemevi

Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı

00:09 08.02.2023 (güncellendi: 00:30 08.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Sputnik / Sertac Kayar
Abone olTelegram
Sertaç Kayar - Sputnik Türkiye
Sertaç Kayar
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Diyarbakır’da depremden etkilenen ve evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanlarda geçiriyor. Diyarbakır Ulu Cami ile Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da 22 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar bu geceyi de evlerinden uzak geçiriyor. Okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanların yanı sıra camiler ve cemevi de vatandaşların geceyi geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor.
Diyarbakır’ın Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami bunlardan biri. Geceyi evlerinden uzak geçiren yüzlerce vatandaş geceyi geçirmek için Ulu Cami’de toplandı.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
1/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
2/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
3/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
4/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
5/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
6/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
7/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı - Sputnik Türkiye
8/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
1/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
2/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
3/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
4/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
5/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
6/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
7/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
8/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. Yüzlerce vatandaş geceyi burada geçirmek için toplandı.
Diyarbakır - deprem - enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Arama kurtarma çalışmalarına gönüllü katılan genç yaşadıklarını anlattı
Dün, 20:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала