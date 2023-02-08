Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
00:09 08.02.2023 (güncellendi: 00:30 08.02.2023)
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da depremden etkilenen ve evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanlarda geçiriyor. Diyarbakır Ulu Cami ile Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da 22 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar bu geceyi de evlerinden uzak geçiriyor. Okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanların yanı sıra camiler ve cemevi de vatandaşların geceyi geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor.
Diyarbakır’ın Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami bunlardan biri. Geceyi evlerinden uzak geçiren yüzlerce vatandaş geceyi geçirmek için Ulu Cami’de toplandı.
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
8/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
1/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
2/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
3/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
4/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
5/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
6/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
7/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
8/8
© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı
Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. Yüzlerce vatandaş geceyi burada geçirmek için toplandı.