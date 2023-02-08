https://sputniknews.com.tr/20230208/diyarbakirda-cemevi-ve-camiler-kapilarini-depremzedeler-icin-acti-1066723734.html

Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı

Diyarbakır’da, cemevi ve camiler kapılarını depremzedeler için açtı

Diyarbakır’da depremden etkilenen ve evlerine gidemeyen vatandaşlar geceyi okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanlarda geçiriyor. Diyarbakır Ulu... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T00:09+0300

2023-02-08T00:09+0300

2023-02-08T00:30+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

deprem

cami

cami-cemevi

cemevi

cemevi

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden en çok etkilenen 10 kentten biri olan Diyarbakır’da 22 bina yıkıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar bu geceyi de evlerinden uzak geçiriyor. Okul, spor salonu, park, kafe, düğün salonu gibi alanların yanı sıra camiler ve cemevi de vatandaşların geceyi geçirdiği mekanlar arasında yer alıyor.Diyarbakır’ın Sur İlçesinde bulunan tarihi Ulu Cami bunlardan biri. Geceyi evlerinden uzak geçiren yüzlerce vatandaş geceyi geçirmek için Ulu Cami’de toplandı.Diyarbakır Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi de depremden etkilenen vatandaşlara kapılarını açtı. Yüzlerce vatandaş geceyi burada geçirmek için toplandı.

https://sputniknews.com.tr/20230207/arama-kurtarma-calismalarina-gonullu-katilan-genc-yasadiklarini-anlatti-1066716018.html

diyarbakır

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2023

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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