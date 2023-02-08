https://sputniknews.com.tr/20230208/depremle-ilgili-videosu-tepki-ceken-kisi-tutuklandi-psikolojisinin-bozuk-oldugunu-iddia-etti-1066754272.html

Depremle ilgili videosu tepki çeken kişi tutuklandı: Psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti

Depremle ilgili videosu tepki çeken kişi tutuklandı: Psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada yer alan videosunda hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen şüpheli tutuklandı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T15:50+0300

2023-02-08T15:50+0300

2023-02-08T15:55+0300

istanbul

psikolojik

tutuklama

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken videosunda, dans edip hakaret içerikli ifadeler kullanan 41 yaşındaki Ceren Ö. hakkında resen soruşturma başlatıldı.İstanbul Adalet Sarayı'na giderek savcılıkta ifade veren Ceren Ö, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Savcılık ifadesinde bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını, kendisini izleyenlerin bu videoyu yayınladığını belirten şüpheli Ö., psikolojinin bozuk olması nedeniyle videodaki ifadeleri kullandığını ve pişman olduğunu dile getirdi.Şüpheli Ceren Ö.'nün, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/istanbulda-depremde-enkaz-altindakileri-arayarak-kandirdiklari-one-surulen-3-kisi-adliyede-1066716571.html

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