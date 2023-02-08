Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/depremin-vurdugu-elbistanda-ekipler-enkaz-altindakilere-ulasmaya-calisiyor-sesimi-duyan-var-mi-1066791718.html
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırarak enkaz altındakilerle ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusu ile ulaşmaya... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:35+0300
2023-02-09T13:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066791312_0:78:2066:1240_1920x0_80_0_0_4b8dc42c344a9f423625327f413de231.png
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından enkaz altındakilerilerin yerini tespit etmek için uğraşan ekipler, ‘Sesimi duyan var mı?’ nidasıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binalardan ses gelmesi üzerine ekipler kazı yaparak enkazdaki depremzedeleri kurtarma çalışması yürütüyor.
elbistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
2023-02-08T13:35+0300
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066791312_155:0:1912:1318_1920x0_80_0_0_1aee93590151639119b25dc52c88a4a1.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео

Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’

13:35 08.02.2023 (güncellendi: 13:33 09.02.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırarak enkaz altındakilerle ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusu ile ulaşmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından enkaz altındakilerilerin yerini tespit etmek için uğraşan ekipler, ‘Sesimi duyan var mı?’ nidasıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binalardan ses gelmesi üzerine ekipler kazı yaparak enkazdaki depremzedeleri kurtarma çalışması yürütüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала