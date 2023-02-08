https://sputniknews.com.tr/20230208/depremin-vurdugu-elbistanda-ekipler-enkaz-altindakilere-ulasmaya-calisiyor-sesimi-duyan-var-mi-1066791718.html

Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’

Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırarak enkaz altındakilerle ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusu ile ulaşmaya... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:35+0300

2023-02-08T13:35+0300

2023-02-09T13:33+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

elbistan

video

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından enkaz altındakilerilerin yerini tespit etmek için uğraşan ekipler, ‘Sesimi duyan var mı?’ nidasıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binalardan ses gelmesi üzerine ekipler kazı yaparak enkazdaki depremzedeleri kurtarma çalışması yürütüyor.

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Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’ Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’ 2023-02-08T13:35+0300 true PT0M27S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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deprem, elbistan, video, видео