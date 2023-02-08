https://sputniknews.com.tr/20230208/depremin-vurdugu-elbistanda-ekipler-enkaz-altindakilere-ulasmaya-calisiyor-sesimi-duyan-var-mi-1066791718.html
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırarak enkaz altındakilerle ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusu ile ulaşmaya... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:35+0300
2023-02-08T13:35+0300
2023-02-09T13:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
elbistan
video
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından enkaz altındakilerilerin yerini tespit etmek için uğraşan ekipler, ‘Sesimi duyan var mı?’ nidasıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binalardan ses gelmesi üzerine ekipler kazı yaparak enkazdaki depremzedeleri kurtarma çalışması yürütüyor.
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Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
2023-02-08T13:35+0300
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PT0M27S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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deprem, elbistan, video, видео
deprem, elbistan, video, видео
Depremin vurduğu Elbistan'da ekipler enkaz altındakilere ulaşmaya çalışıyor: ‘Sesimi duyan var mı?’
13:35 08.02.2023 (güncellendi: 13:33 09.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırarak enkaz altındakilerle ‘Sesimi duyan var mı?’ sorusu ile ulaşmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından enkaz altındakilerilerin yerini tespit etmek için uğraşan ekipler, ‘Sesimi duyan var mı?’ nidasıyla arama çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binalardan ses gelmesi üzerine ekipler kazı yaparak enkazdaki depremzedeleri kurtarma çalışması yürütüyor.