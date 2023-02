Deprem uzmanı Perinçek: Bayramiç-Çan-Biga hattında her an deprem olabilir

“Aslında iki gün çok kısa bir zaman. Bu kadar kısa bir zamanda açıkça beklemiyordum. Son 10 gündür, Çanakkale’nin Marmara denizi tarafında bir hareketlilik görüyorum. Ben son 10 yıldır her gün hem AFAD hem de Boğaziçi’nin depremlerini tek tek inceliyorum. Gün boyunca deprem haritaları açıkta. Orada olan her depremi kendime göre değerlendiriyorum ve bunu yaparken de o fayda kaç yıl önce deprem olmuş, ona bakıyorum. Ben 3 yıldır Çanakkale’de deprem olacağını söylüyorum. Aynı fay ortalama 250 yılda bir 7 civarında bir deprem yaratır. En son deprem 287 yıl önce olmuş. Zamanı gelmiş. Bayramiç civarında bir fay var ama fayda bir kayıt yok elimizde. Dolayısıyla Bayramiç-Çan-Biga hattında her an deprem olabilir. Marmara’da yaptığım gözlemler de bunu doğruluyor. O nedenle Çanakkale’yi birinci sıraya koydum. Bir sıralama yaptım. Son 5-6 yıl içinde olan depremleri inceliyorsunuz ve diyorsunuz ki ‘Tamam. Sırası geldi’ Onun için Çanakkale, Orta Marmara, deprem yaşadığımız alan ve dördüncü sırada Aydın-Germencik. İncelemelerime dayanarak burayı 3. Sıraya koymuştum ama birinci sıraya geçti”