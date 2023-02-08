https://sputniknews.com.tr/20230208/deprem-uzmani-ercan-gocuk-altinda-184-bin-kisi-var-1066742289.html

Deprem uzmanı Ercan'dan tahmin: 'Göçük altında 184 bin kişi var'

Deprem uzmanı Ercan'dan tahmin: 'Göçük altında 184 bin kişi var'

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depremleri sonrasında göçük altında 184 bin kişinin olduğunu iddia etti. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:06+0300

2023-02-08T13:06+0300

2023-02-08T13:07+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ahmet ercan

deprem

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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 10 şehirde yıkıma neden olan Maraş merkezli depremlerin iki depremin ardından yıkılan bina sayısı ve enkazın altında olabilecek olası insan sayısıyla ilgili tahminde bulunduğu bir paylaşım yaptı."Depremden 13,5 milyon kişi, 4 milyon yapıda etkilendi. Göçen yapı 6 bin, olası 11 bin 302'dir" diyen Ahmet Ercan, "6 bin yapı yıkılmış. 4 kat 8 daireden 48 bin daire eder. 4 kişiden 192 bin kişi göçük altında kalmış. 8 bin kişi kurtarılmış. 184 bin kişi göçük altında" paylaşımı yaptı.

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ahmet ercan, deprem