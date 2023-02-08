https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-hatayda-aciklama-yapiyor-depremin-yasandigi-andan-itibaren-harekete-gectik-1066762233.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklama yapıyor: 'Depremin yaşandığı andan itibaren harekete geçtik'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklama yapıyor: 'Depremin yaşandığı andan itibaren harekete geçtik'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da deprem bölgesinde konuşma gerçekleştiriyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T18:14+0300
2023-02-08T18:14+0300
2023-02-08T18:18+0300
son dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz"
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son dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklama yapıyor: 'Depremin yaşandığı andan itibaren harekete geçtik'
18:14 08.02.2023 (güncellendi: 18:18 08.02.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay'da deprem bölgesinde konuşma gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Gereken her adımı atarak kimseyi yıkıntılar altında bırakmayacak, kimseyi mağdur etmeyecek bir afet yönetimi yürüteceğiz"