https://sputniknews.com.tr/20230208/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-1066743602.html
Erdoğan: Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek
Erdoğan: Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek" açıklamasında bulundu... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:24+0300
2023-02-08T13:24+0300
2023-02-08T14:13+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
kahramanmaraş
deprem
toki
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi. Cumhurbaşkanı burada yetkililerden depremdeki arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan denetimleri kapsamında ilk olarak AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadır kenti ziyaret etti.Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e yükseldiğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"10 vilayetimizin merkezini vurdu. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımını buradan yaşadık. Ondan sonra dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti. Ne yazık ki vefat sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bu felakette şu ana kadar benim vatandaşım sabır gösterdi, yine gösterecektir.Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütecek.Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buradaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan olursa, vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Şu anda çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Çadırlardan memnun olmayabilirler. Otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle imkanlarımızı seferber edeceğiz.İlk etapta havalimanlarında ve yollarımızda sıkıntı oldu. Akaryakıt vs ufak tefek sıkıntılarımız var. Onları da aşıyoruz. Provokatörlere fırsat vermemenizi istiyorum. Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık. Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız.Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz"
kahramanmaraş
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recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, deprem, toki
recep tayyip erdoğan, kahramanmaraş, deprem, toki
Erdoğan: Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek
13:24 08.02.2023 (güncellendi: 14:13 08.02.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Depremlerden etkilenen 10 il için TOKİ eliyle 1 yıl içerisinde yeni konutlar inşa edilecek" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı ailelere 10 bin liralık yardım yapılacağını da söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a geldi.
Cumhurbaşkanı burada yetkililerden depremdeki arama ve kurtarma faaliyetlerine yönelik bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan denetimleri kapsamında ilk olarak AFAD'ın depremzedeler için kurduğu çadır kenti ziyaret etti.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e yükseldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"10 vilayetimizin merkezini vurdu. Kahramanmaraş'ta bu deprem ilk adımını buradan yaşadık. Ondan sonra dalga dalga 10 vilayetimizde gerçekleşti.
Ne yazık ki vefat sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444. Bu felakette şu ana kadar benim vatandaşım sabır gösterdi, yine gösterecektir.
Tüm illerimizde bakan arkadaşlarımızla birlikte operasyonların koordinasyonunu yürütüyoruz. Devletin kurumları hepsi iş başında. İlk gün bazı sıkıntılar yaşandı. İkinci gün ve bugün duruma hakimiyet tesis edildi. Enkaz kaldırma çalışmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yürütecek.
Şu anda benim vatandaşlarımdan Antalya, Alanya, Mersin gibi yerlerde otellerle görüşmelerimizi yaptık. Buradaki otellerde kalma arzusunu ortaya koyan olursa, vatandaşlarımızı bu illerdeki otellere yerleştirmeye hazırız. Şu anda çok ciddi sayıda oda kapasitesine ulaştık. Çadırlardan memnun olmayabilirler. Otellere yerleşmeye evet derlerse kendilerini oraya yerleştirmek suretiyle imkanlarımızı seferber edeceğiz.
İlk etapta havalimanlarında ve yollarımızda sıkıntı oldu. Akaryakıt vs ufak tefek sıkıntılarımız var. Onları da aşıyoruz. Provokatörlere fırsat vermemenizi istiyorum. Hasar tespitlerle birlikte ailelere belirli desteğimizi vereceğiz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bu konuda belirli bir bütçeyi ayırdık. Hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak rakamı, bunu 10 bin olarak planladık. 10 biner lira bu ailelere hükümet olarak ulaştıracağız.
Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaket yaşadığımız illerde nasıl toplu konut operasyonları yaptıysak 10 ilde de bunları gerçekleştireceğiz"