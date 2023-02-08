Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu

© AASivas'ın Hafik ilçesinde Hafik Belediyesinin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.
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© AA
Sivas'ın Hafik ilçesinde Hafik Belediyesinin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.
© İHAKastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelenlerin desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.
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© İHA
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelenlerin desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.
© İHAAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.
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© İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.
© İHAAntalyalı kadınlar, depremzedeler için akşamları biraraya gelip atkı, bere ve eldiven örüyor. Komşuları ile her akşam bir evde buluşan kadınlar sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla bu sayıyı arttırmak istiyor.
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© İHA
Antalyalı kadınlar, depremzedeler için akşamları biraraya gelip atkı, bere ve eldiven örüyor. Komşuları ile her akşam bir evde buluşan kadınlar sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla bu sayıyı arttırmak istiyor.
© İHADüzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.
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© İHA
Düzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.