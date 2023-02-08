Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230208/battaniye-dikenler-ekmek-pisirenler-dukkan-gelirini-bagislayanlar-tum-turkiye-seferber-oldu-1066737953.html
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T12:01+0300
2023-02-08T12:07+0300
multimedya
fotoğraf
kahramanmaraş
seferberlik
ekmek
dükkan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066736841_0:157:3073:1885_1920x0_80_0_0_b22c39e2377af4bb99412db59dfc804e.jpg
kahramanmaraş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066736841_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5c6179d5030443a6d9e1c086b2cad8f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fotoğraf, фото, kahramanmaraş, seferberlik, ekmek, dükkan
fotoğraf, фото, kahramanmaraş, seferberlik, ekmek, dükkan

Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu

12:01 08.02.2023 (güncellendi: 12:07 08.02.2023)
Abone olTelegram
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bunun yanı sıra ülkenin dört bir yanından da bölgeye depremzedeler için yardımlarda sürüyor.
© AASivas'ın Hafik ilçesinde Hafik Belediyesinin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Sivas'ın Hafik ilçesinde Hafik Belediyesinin muhtarlarla iş birliği yaparak başlattığı ve anonsla duyurduğu kampanyaya vatandaşlar un ve odun desteği verdi. Kadınlar da mahallelerdeki köy fırınlarında depremzedeler için ekmek pişirmeye başladı.
© İHAKastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelenlerin desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti. Bunun üzerine ilçe halkı, öğrenciler, esnaf, çevre ilçelerden gelenlerin desteğiyle dikilen 6 bin adet battaniye deprem bölgesine gönderildi.
© İHAAfyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir börekçi dükkanı bir günlük gelirini deprem bölgesine bağışlayacağını iş yerinin önüne astığı pankart ile duyurdu. Yazıyı gören vatandaşlar ise alışveriş için adeta dükkana akın etti.
© İHAAntalyalı kadınlar, depremzedeler için akşamları biraraya gelip atkı, bere ve eldiven örüyor. Komşuları ile her akşam bir evde buluşan kadınlar sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla bu sayıyı arttırmak istiyor.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Antalyalı kadınlar, depremzedeler için akşamları biraraya gelip atkı, bere ve eldiven örüyor. Komşuları ile her akşam bir evde buluşan kadınlar sosyal medyadan yaptıkları çağrılarla bu sayıyı arttırmak istiyor.
© İHADüzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.
Battaniye dikenler, ekmek pişirenler, dükkan gelirini bağışlayanlar: Tüm Türkiye seferber oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Düzce'de tekstil fabrikasında çalışan işçiler, depremzedeler için harekete geçti. Fazla mesai yapan işçiler, depremzedelerin üşümemesi için battaniye dikiyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала