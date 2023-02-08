https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-kurum-dunyanin-en-buyuk-depremiyle-karsi-karsiyayiz-1066734757.html
Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız
Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız" dedi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T11:14+0300
2023-02-08T11:14+0300
2023-02-08T11:16+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:Bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan iki büyük depremle dünyanın en büyük felaketiyle karşı karşıyayız.Gaziantep'te ulaşım ve iletişim sıkıntısını tamamen çözdük. D400 ve Gaziantep'ten Osmaniye'ye giden otoban yol açık. Vatandaşlarımız bu güzergahı kullanabilir.900 enkazın tamamında arama çalışmaları sürüyor.Isınma-barınma ihtiyaçları için 3 bin 500 çadır kuruldu.Kalıcı konutlar için çalışmaları yürütüyoruz.Tüm belediyelerimiz, valiliklerimiz koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı
Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız
11:14 08.02.2023 (güncellendi: 11:16 08.02.2023) Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan iki büyük depremle dünyanın en büyük felaketiyle karşı karşıyayız.
Gaziantep'te ulaşım ve iletişim sıkıntısını tamamen çözdük. D400 ve Gaziantep'ten Osmaniye'ye giden otoban yol açık. Vatandaşlarımız bu güzergahı kullanabilir.
900 enkazın tamamında arama çalışmaları sürüyor.
Isınma-barınma ihtiyaçları için 3 bin 500 çadır kuruldu.
Kalıcı konutlar için çalışmaları yürütüyoruz.
Tüm belediyelerimiz, valiliklerimiz koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.