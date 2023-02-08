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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/bakan-kurum-dunyanin-en-buyuk-depremiyle-karsi-karsiyayiz-1066734757.html
Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız
Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız" dedi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
çevre ve şehircilik bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:Bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan iki büyük depremle dünyanın en büyük felaketiyle karşı karşıyayız.Gaziantep'te ulaşım ve iletişim sıkıntısını tamamen çözdük. D400 ve Gaziantep'ten Osmaniye'ye giden otoban yol açık. Vatandaşlarımız bu güzergahı kullanabilir.900 enkazın tamamında arama çalışmaları sürüyor.Isınma-barınma ihtiyaçları için 3 bin 500 çadır kuruldu.Kalıcı konutlar için çalışmaları yürütüyoruz.Tüm belediyelerimiz, valiliklerimiz koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.
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çevre ve şehircilik bakanlığı
çevre ve şehircilik bakanlığı

Bakan Kurum: Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız

11:14 08.02.2023 (güncellendi: 11:16 08.02.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Diyarbakır
Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyanın en büyük depremiyle karşı karşıyayız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:
Bin kilometrekarelik alanı etkisi altına alan iki büyük depremle dünyanın en büyük felaketiyle karşı karşıyayız.
Gaziantep'te ulaşım ve iletişim sıkıntısını tamamen çözdük. D400 ve Gaziantep'ten Osmaniye'ye giden otoban yol açık. Vatandaşlarımız bu güzergahı kullanabilir.
900 enkazın tamamında arama çalışmaları sürüyor.
Isınma-barınma ihtiyaçları için 3 bin 500 çadır kuruldu.
Kalıcı konutlar için çalışmaları yürütüyoruz.
Tüm belediyelerimiz, valiliklerimiz koordinasyonunda çalışmalar devam ediyor.
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