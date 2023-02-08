https://sputniknews.com.tr/20230208/azerbaycandaki-hastanelerde-turkiyedeki-depremzedeler-icin-2-bin-yatak-ayrildi-1066765545.html
Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı
Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev, Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T22:01+0300
2023-02-08T22:01+0300
2023-02-08T22:03+0300
azerbaycan
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066765604_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_336269fec0ecb651a33845cac33b4df5.jpg
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrası Azerbaycan, Türkiye için tüm imkanlarını seferber etti. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi. Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti. Musayev, “Bu amaçla hastanelerde toplam 2 bin yatak tahsis edilmiştir. Gerekirse Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralıların tedavisi için tıbbi destek sağlamaya tamamen hazırdır” dedi.
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066765604_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5713812dc588e3307c887cf0db8bd10.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, deprem
Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı
22:01 08.02.2023 (güncellendi: 22:03 08.02.2023) Abone ol
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev, Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıkladı.
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrası Azerbaycan, Türkiye için tüm imkanlarını seferber etti. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti.
Musayev, “Bu amaçla hastanelerde toplam 2 bin yatak tahsis edilmiştir. Gerekirse Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralıların tedavisi için tıbbi destek sağlamaya tamamen hazırdır” dedi.