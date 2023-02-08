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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/azerbaycandaki-hastanelerde-turkiyedeki-depremzedeler-icin-2-bin-yatak-ayrildi-1066765545.html
Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı
Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı
Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev, Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıkladı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
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azerbaycan
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrası Azerbaycan, Türkiye için tüm imkanlarını seferber etti. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi. Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti. Musayev, “Bu amaçla hastanelerde toplam 2 bin yatak tahsis edilmiştir. Gerekirse Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralıların tedavisi için tıbbi destek sağlamaya tamamen hazırdır” dedi.
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azerbaycan, deprem
azerbaycan, deprem

Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldı

22:01 08.02.2023 (güncellendi: 22:03 08.02.2023)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© AA
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Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev, Azerbaycan’daki hastanelerde Türkiye'deki depremzedeler için 2 bin yatak ayrıldığı açıkladı.
Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sonrası Azerbaycan, Türkiye için tüm imkanlarını seferber etti. Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Musayev, telefon görüşmesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla başkent Bakü ve diğer şehirler ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan hastanelerin depremzedelerin tedavisi için hazırlandığını belirtti.
Musayev, “Bu amaçla hastanelerde toplam 2 bin yatak tahsis edilmiştir. Gerekirse Azerbaycanlı tıp uzmanları yaralıların tedavisi için tıbbi destek sağlamaya tamamen hazırdır” dedi.
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