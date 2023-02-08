https://sputniknews.com.tr/20230208/azerbaycan-halkindan-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-kampanyalarina-yogun-ilgi-1066790641.html

Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi

Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi

Türkiye’de yaşanan depremin ardından afet mağdurlarına destek olmak amacıyla Bakü’de yapılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T13:00+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

video

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Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemesi yardımında bulunarak harekete geçti. Toplanan yardımlar ise tırlara yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan hükümeti, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personelini arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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deprem, video, видео