Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/azerbaycan-halkindan-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-kampanyalarina-yogun-ilgi-1066790641.html
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Türkiye’de yaşanan depremin ardından afet mağdurlarına destek olmak amacıyla Bakü’de yapılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:00+0300
2023-02-09T13:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066790475_0:373:1776:1372_1920x0_80_0_0_014cacc2cfb5cb2b5dd0ff876d060eb0.png
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemesi yardımında bulunarak harekete geçti. Toplanan yardımlar ise tırlara yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan hükümeti, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personelini arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
2023-02-08T13:00+0300
true
PT0M27S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066790475_0:206:1776:1538_1920x0_80_0_0_866a5c3f375902975868e511f1b95778.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, video, видео
deprem, video, видео

Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi

13:00 08.02.2023 (güncellendi: 13:20 09.02.2023)
© Sputnik
Abone olTelegram
Türkiye’de yaşanan depremin ardından afet mağdurlarına destek olmak amacıyla Bakü’de yapılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemesi yardımında bulunarak harekete geçti. Toplanan yardımlar ise tırlara yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan hükümeti, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personelini arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала