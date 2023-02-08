https://sputniknews.com.tr/20230208/azerbaycan-halkindan-depremzedeler-icin-toplanan-yardim-kampanyalarina-yogun-ilgi-1066790641.html
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Türkiye’de yaşanan depremin ardından afet mağdurlarına destek olmak amacıyla Bakü’de yapılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:00+0300
2023-02-08T13:00+0300
2023-02-09T13:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemesi yardımında bulunarak harekete geçti. Toplanan yardımlar ise tırlara yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan hükümeti, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personelini arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmişti.
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Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
2023-02-08T13:00+0300
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PT0M27S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Azerbaycan halkından, depremzedeler için toplanan yardım kampanyalarına yoğun ilgi
13:00 08.02.2023 (güncellendi: 13:20 09.02.2023) Abone ol
Türkiye’de yaşanan depremin ardından afet mağdurlarına destek olmak amacıyla Bakü’de yapılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriliyor.
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenenler için ihtiyaç malzemesi yardımında bulunarak harekete geçti. Toplanan yardımlar ise tırlara yüklenerek Türkiye’ye doğru yola çıktı. Azerbaycan hükümeti, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan bu yana 34’ü sağlık çalışanı olmak üzere 725 personelini arama kurtarma çalışmalarında görevlendirmişti.