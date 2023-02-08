https://sputniknews.com.tr/20230208/avrupadan-deprem-bolgesine-gelen-ekipler-arama-kurtarma-calismalarini-surduruyor-1066733002.html

Avrupa'dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Avrupa'dan deprem bölgesine gelen ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T10:46+0300

2023-02-08T10:46+0300

2023-02-08T10:46+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

kahramanmaraş

avrupa

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Yunanistan İtfaiye Birliği'nden dün yapılan açıklamada, Yunan ekiplerin 50 yaşlarında bir erkek ve 7 yaşında bir kız çocuğunun ardından 9 yaşında bir başka kız çocuğunu daha kurtardığı belirtildi.Yunan Devlet Televizyonu ERT bu sabah erken saatlerde Yunan arama kurtarma ekibinin 15 yaşındaki bir genci Hatay'da enkaz altından kurtarmayı başardığını aktardı.Böylece Yunan ekiplerinin enkaz altından kurtardığı kişi sayısı 4'e yükseldi.Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı arama kurtarma uzmanı 21 itfaiyeci, 2 doktor, 3 acil yardım sağlık personeli, 2 arama kurtarma köpeğinden oluşan ekip pazartesi Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait C-130 tipi uçakla Atina yakınlarındaki Elefsina Havaalanı'ndan Türkiye'ye ulaşmıştı.HollandaKahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Hollanda'dan Hatay'a giden kurtarma ekibi de enkazdan şimdiye kadar 6 kişiyi kurtardı.Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibi, sosyal medyadan, katıldıkları çalışmalarda 6 kişinin enkazdan çıkarıldığını duyurarak, "Aramaya devam edeceğiz!" paylaşımında bulundu.MacaristanMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'de bulunan Macar arama kurtarma ekiplerinin biri çocuk 3 kişiyi enkaz altından kurtardığını açıkladı.Ülkesinin bu zor zamanda Türkiye'ye ve Türk halkına önemli yardımlarda bulunduğunu belirten Szijjarto, bugün ulaşacak ekiplerle birlikte deprem bölgesinde görev yapan Macar arama kurtarma görevlisi sayısının 116'ya yükseleceğini bildirdi.PolonyaPolonya İtfaiyesi Şefi Andrzej Bartkowiak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kurtarma ekiplerinin çalışmalarına Adıyaman'ın Besni ilçesinde devam ettiğini bildirdi.Şimdiye kadar 3 kişinin kurtarıldığını kaydeden Bartkowiak, "Enkazın altında birkaç kişi daha bulundu, kurtarma ekipleri onlara ulaşmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.Polonya, Türkiye'ye depremler nedeniyle destek için dün 76 uzman itfaiyeci ve 8 arama kurtarma köpeği gönderme kararı almıştı.Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonyalı madencilerin de Türkiye'ye gideceğini duyurmuştu.İsviçreİsviçre İnsani Yardım Biriminin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İsviçre Kurtarma Zinciri'nin Hatay'da enkaz altındaki bir kadını kurtardığı bilgisi yer aldı.Paylaşımda, "Bu hızla devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.İsviçre Dışişleri Bakanlığının koordinasyonunda 80 kadar arama-kurtarma ekibi, dün akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket etmişti.RomanyaHatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Rumen arama kurtarma ekibi RO-USAR, enkaz altından iki kişiyi kurtardı fakat bu ailenin altı aylık bebeklerinin cansız bedenine ulaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/depremzedelere-ilk-mudahale-nasil-olmali-1066731651.html

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