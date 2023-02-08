https://sputniknews.com.tr/20230208/afet-bolgesine-gitmek-isteyen-gonulluler-havalimaninda-bekletiliyor-onlar-can-derdinde-biz-evrak-1066792667.html
Afet bölgesine gitmek isteyen gönüllüler havalimanında bekletiliyor: 'Onlar can derdinde biz evrak'
Afet bölgesine gitmek isteyen gönüllüler havalimanında bekletiliyor: 'Onlar can derdinde biz evrak'
Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler sonrasıda afet bölgesine yardıma gitmek isteyen ama bekletilen gönüllüler ve vinç operatörleri, Sputnik’e konuşarak... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T13:39+0300
2023-02-08T13:39+0300
2023-02-09T13:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
kahramanmaraş
video
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Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’nda toplanan kalabalık, yardıma gitmek için bekletilmelerine tepki gösterdi. Durumu Sputnik’e anlatan yardım gönüllüsü vinç operatörü, “Valilikten yazı istiyorlar, hiçbir şekilde gidemiyoruz. Dün saat 10’dan beri bekleyen arkadaşlarımız var burada. İnsanlar orada can çekişirken biz burada evrak davasıyla uğraşıyoruz. Deprem bölgesine gidene kadar ve uçak ayarlanana kadar burada bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.
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Afet bölgesine gitmek isteyen gönüllüler havalimanında bekletiliyor: 'Onlar can derdinde biz evrak'
Afet bölgesine gitmek isteyen gönüllüler havalimanında bekletiliyor: 'Onlar can derdinde biz evrak'
2023-02-08T13:39+0300
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PT0M56S
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deprem, kahramanmaraş, video, видео
deprem, kahramanmaraş, video, видео
Afet bölgesine gitmek isteyen gönüllüler havalimanında bekletiliyor: 'Onlar can derdinde biz evrak'
13:39 08.02.2023 (güncellendi: 13:40 09.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş’ta peş peşe yaşanan depremler sonrasıda afet bölgesine yardıma gitmek isteyen ama bekletilen gönüllüler ve vinç operatörleri, Sputnik’e konuşarak tepki gösterdi, “İnsanlar orada can çekişirken biz burada evrak davasıyla uğraşıyoruz” dedi.
Türkiye'de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından 8 Şubat’ta İstanbul Havalimanı’nda toplanan kalabalık, yardıma gitmek için bekletilmelerine tepki gösterdi. Durumu Sputnik’e anlatan yardım gönüllüsü vinç operatörü, “Valilikten yazı istiyorlar, hiçbir şekilde gidemiyoruz. Dün saat 10’dan beri bekleyen arkadaşlarımız var burada. İnsanlar orada can çekişirken biz burada evrak davasıyla uğraşıyoruz. Deprem bölgesine gidene kadar ve uçak ayarlanana kadar burada bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.