https://sputniknews.com.tr/20230208/adiyamandaki-enkazdan-61-saat-sonra-yarali-kurtarildi-1066762057.html
Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T18:14+0300
2023-02-08T18:14+0300
2023-02-08T18:14+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
adıyaman
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir bina enkazından ses geldiğini duyan AFAD, UMKE ve JAK ekipleri çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, 56 yaşındaki Latife Bozan'a yaralı olarak ulaştı.Bozan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
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adıyaman
Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.
Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir bina enkazından ses geldiğini duyan AFAD, UMKE ve JAK ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, 56 yaşındaki Latife Bozan'a yaralı olarak ulaştı.
Bozan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.