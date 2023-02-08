https://sputniknews.com.tr/20230208/adiyamandaki-enkazdan-61-saat-sonra-yarali-kurtarildi-1066762057.html

Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Adıyaman'daki enkazdan 61 saat sonra yaralı kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 56 yaşındaki Latife Bozan, depremden 61 saat sonra yaralı kurtarıldı. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T18:14+0300

2023-02-08T18:14+0300

2023-02-08T18:14+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

adıyaman

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.Mimar Sinan Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda 5 katlı bir bina enkazından ses geldiğini duyan AFAD, UMKE ve JAK ekipleri çalışma başlattı.Ekipler yaptıkları çalışma sonucu, 56 yaşındaki Latife Bozan'a yaralı olarak ulaştı.Bozan, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

adıyaman

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