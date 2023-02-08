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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230208/adiyamanda-enkaz-altindan-kurtarilan-bir-vatandas-agzinda-sigara-ile-cikti-1066750384.html
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
Adıyaman'da Sonet Tuğtekin isimli kişi enkaz altından 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın istihkam tabur unsurları tarafından kurtarıldı. Tuğtekin, enkaz altından... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:01+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.
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deprem

Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı

15:01 08.02.2023
© FotoğrafAdıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2023
© Fotoğraf
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Adıyaman'da Sonet Tuğtekin isimli kişi enkaz altından 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın istihkam tabur unsurları tarafından kurtarıldı. Tuğtekin, enkaz altından ağzından sigara ile çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.
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