https://sputniknews.com.tr/20230208/adiyamanda-enkaz-altindan-kurtarilan-bir-vatandas-agzinda-sigara-ile-cikti-1066750384.html
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
Adıyaman'da Sonet Tuğtekin isimli kişi enkaz altından 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın istihkam tabur unsurları tarafından kurtarıldı. Tuğtekin, enkaz altından... 08.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-08T15:01+0300
2023-02-08T15:01+0300
2023-02-08T15:01+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem
Adıyaman’da enkaz altından kurtarılan bir vatandaş, ağzında sigara ile çıktı
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Adıyaman'da Sonet Tuğtekin isimli kişi enkaz altından 3'üncü Kolordu Komutanlığı'nın istihkam tabur unsurları tarafından kurtarıldı. Tuğtekin, enkaz altından ağzından sigara ile çıktı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşımda "3’üncü Ordu Komutanlığımızın İstihkâm Tabur unsurları, bu sabah Adıyaman Umut Apartmanı’ndaki Soner Tuğtekin isimli vatandaşımızı sağ salim kurtardı." denildi.