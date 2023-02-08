https://sputniknews.com.tr/20230208/adana-buyuksehir-belediyesi-baskani-karalar-o-guzelim-antakya-artik-yok-bir-daha-goremeyecegiz-1066784883.html

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar: O güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğiz

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar: O güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğiz

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında gündem Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki deprem... 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T21:55+0300

2023-02-08T21:55+0300

2023-02-09T12:03+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

muharrem ince

zeydan karalar

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Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar: O güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğiz Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karalar: O güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, müdahalede geç kalındığını söyleyerek, ‘Asker kışladan bugün çıktı, 30 saat sonra OHAL ilân edildi. Geç kalınıyor. Organizasyon eksiği var. Hava soğuk, Marmara Depremi'ne benzemez bu. İnsanlar soğuktan öldüler enkazın altında’ diye konuştu.CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, tüm Türkiye’den bölgeye TIR’lar dolusu yardım geldiğini belirterek ‘Biz yönetiyoruz, biz koordine ediyoruz. Yakıt olmadığı için insanlar enkaz alanlarına gidemiyor. Büyük TIR'larla küçük araçları alıp enkaz başına gönderiyoruz’ ifadelerini kullandı.Zeydan Karalar: Bir kere daha kurabilirsiniz ama o güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğizAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’da arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Eşi Antakyalı olan Karalar, bir akrabalarını da kaybettiklerini söyledi. Antakya’ya ilişkin konuşan Karalar, ‘Kadim kent, barış ve huzur kenti Antakya doğasını yitirdi. Bir kere daha kurabilirsiniz ama o güzelim Antakya artık yok, bir daha göremeyeceğiz’ dedi.Yayına deprem bölgesinden çok sayıda isim katıldı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgede suyun olmadığına dikkat çekerek ‘Seyyar tuvalet gelse bile su olmadıktan sonra kullanılması mümkün değil. Çöpler toplanamıyor. Buradan salgın hastalıklar bile çıkabilir’ uyarısında bulundu.Twitter’ın bant genişliğinin daraltılmasıyla ilgili BTK’ye giden CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ise ‘İnsanların iletişime en çok ihtiyacı olduğu zamanda sosyal medyayı kısmak akılla, mantıkla, vicdanla açıklanabilecek bir şey değil. VPN kullanmak zorunda kalıyorlar. VPN şarj yiyen bir şey, bölgede bu sorun zaten var’ ifadelerini kullandı.

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2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

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radyo, muharrem ince, zeydan karalar, аудио