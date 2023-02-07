https://sputniknews.com.tr/20230207/zelenskiyden-erdogana-taziye-telefonu-1066703265.html
Zelenskiy'den Erdoğan'a taziye telefonu
Zelenskiy'den Erdoğan'a taziye telefonu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:44+0300
2023-02-07T15:44+0300
2023-02-07T15:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
vladimir zelenskiy
recep tayyip erdoğan
taziye
telefon görüşmesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.Zelenskiy, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara şifa diledi.
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vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, taziye, telefon görüşmesi
vladimir zelenskiy, recep tayyip erdoğan, taziye, telefon görüşmesi
Zelenskiy'den Erdoğan'a taziye telefonu
15:44 07.02.2023 (güncellendi: 15:51 07.02.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan ve 10 ilin etkilendiği depremle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.
Zelenskiy, Erdoğan'a depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini ileterek yaralılara şifa diledi.