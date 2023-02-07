https://sputniknews.com.tr/20230207/yilmaz-vural-depremde-hayatini-kaybeden-yeni-malatyaspor-kalecisi-turkaslanin-son-anlarini-anlatti-1066783739.html

Yılmaz Vural, depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan’ın son anlarını anlattı

Yılmaz Vural, depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan’ın son anlarını anlattı

Radyo Sputnik’te Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programında gündem Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki deprem... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T21:42+0300

2023-02-07T21:42+0300

2023-02-09T11:53+0300

yolcu yolunda gerek

radyo

deprem

mehmet metiner

ali öztunç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/09/1066783557_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_b5ae87bccd78ac27c98cc2dde580bbb9.jpg

Yılmaz Vural, depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan’ın son anlarını anlattı Yılmaz Vural, depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan’ın son anlarını anlattı

Enver Aysever ile Yolcu Yolunda Gerek programının konukları, depremin vurduğu Malatya’nın futbol kulübü Yeni Malatyaspor teknik direktörü Yılmaz Vural, depremin merkez üssü Kahramanmaraş’nın CHP’li Milletvekili Ali Öztunç ve AK Parti Adıyaman eski milletvekili Mehmet Metiner oldu.‘Ambulanslar bile içinde taşıdıkları yaralıları vaktinde yetiştiremediler’Yayına bağlanan AK Parti eski Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, deprem bölgesinden bilgiler paylaşarak şunları söyledi:“İki büyük deprem yaşadık. Bir de doğa afeti yaşıyoruz. Hava yollarımız ulaşıma kapalıydı. Dolayısıyla hava yoluyla ulaşım gerçekleşemedi. Karayolu, otoban bazı yerlerde tamamen çökmüştü. Köprülerden biri yıkılmıştı Adana’dan sonra Pozantı-Bahçe yolunda. Ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşandı, anında müdahaleler yapılamadı. Adıyaman’a gitmek istedim, 8 saat Bahçe ile Nurdağı arasında mahsur kaldım. Tekrar dönmek istedik, yine 8 saat daha mahsur kaldık. Tekrar Hatay’a yönlendirdiler bizi. İskenderun üzerinden Adana otobanına bağlandık öyle gelebildik. Ambulanslar bile içinde taşıdıkları yaralıları vaktinde yetiştiremediler”Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın son anlarını anlattıYeni Malatyaspor’un 28 yaşındaki kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan’ın ölümü sonrası, takımın teknik direktörü Yılmaz Vural yayına bağlandı. Vural, yaşananları şöyle anlattı:‘Maçı oynadık, maçtan sonra çocuklarıma 2 gün izin verdim dinlensinler diye. 3-4 Malatyalı kardeşimiz otobüsle Malatya’ya döndüler. Ahmet de geri dönen gruptaydı. Tabii biz 5’inde döndük. Deprem olunca onların olduğu rezidans çökmüş. Maalesef Ahmet kardeşimiz eşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Eşini çıkarabildiler oradan sağ salim ama Ahmet eşinin ifadesine göre salona doğru yürümeye çalışmış. İki gün sonra maalesef Ahmet’in cansız bedenine ulaştık.’“Elbistan haritadan silindi, bir tane bile sağlam bina bulamazsınız”Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’taki durumu, CHP Milletvekili Ali Öztunç anlattı.Öztunç şu ifadeleri kullandı:‘Elbistan haritadan silindi. Bir tane bile sağlam bina bulamazsınız. Enkazlar var, enkazın içinde insanlar var. Kadın 2 aylık bebeğiyle, görüyoruz, feryat ediyor ama çıkaramıyoruz. Çünkü makine yok. Nurhak’tan hâlâ haber alınamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz, yollar kapalı. Hani diyorlar ya her yere ulaşıyoruz diye, Nurhak ilçesine ulaşılamadı. Burdur vekilimiz Mehmet Göker’i gönderdik, yanına bölgenin koordinatör valisini aldı ama yarı yolda geri dönmek zorunda kaldılar. Pazarcık hakeza bitmiş durumda. Arama kurtarma bitti, Pazarcık’tan cenaze çıkarıyorlar. Maraş merkez tam bitmiş durumda. Trabzon Bulvarı dediğimiz en meşhur cadde baştan başa yıkılmış durumda. En önemlisi de hava çok soğuk. İnanılmaz kar yağıyor. Çadır yok, yemek yok, ekmek yok, su yok, hiçbir şey yok. Burada devlet adına yapılan hiçbir şey maalesef yok.’

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Enver Aysever https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102547/47/1025474725_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_c7dd406d618ff2bbc5709e8a27ab2ff5.jpg

radyo, deprem, mehmet metiner, ali öztunç, аудио