https://sputniknews.com.tr/20230207/yeni-malatyaspor-kalecisi-eyup-turkaslanin-esi-eyup-30-saattir-enkaz-altinda-ne-olur-yardim-edin-1066689656.html
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, depremde enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları halen devam eden Ahmet Eyüp... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:51+0300
2023-02-07T12:51+0300
2023-02-07T13:08+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
deprem
kahramanmaraş
malatya
enkaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066689459_1:0:300:168_1920x0_80_0_0_dc0e598d4f37a8548e78978f6d155b4b.jpg
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım talep etti. Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.
kahramanmaraş
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066689459_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_cc3251fe9da9e26fdd1bfc5fa7f0dd8d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yardım, deprem, kahramanmaraş, malatya, enkaz
yardım, deprem, kahramanmaraş, malatya, enkaz
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin
12:51 07.02.2023 (güncellendi: 13:08 07.02.2023) Abone ol
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, depremde enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları halen devam eden Ahmet Eyüp Türkaslan için gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım talep etti.
Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.