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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/yeni-malatyaspor-kalecisi-eyup-turkaslanin-esi-eyup-30-saattir-enkaz-altinda-ne-olur-yardim-edin-1066689656.html
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, depremde enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları halen devam eden Ahmet Eyüp... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
yardım
deprem
kahramanmaraş
malatya
enkaz
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım talep etti. Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.
kahramanmaraş
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yardım, deprem, kahramanmaraş, malatya, enkaz
yardım, deprem, kahramanmaraş, malatya, enkaz

Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan'ın eşi: Eyüp 30 saattir enkaz altında, ne olur yardım edin

12:51 07.02.2023 (güncellendi: 13:08 07.02.2023)
© İHAYeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında hayatını kaybetti
Yeni Malatyaspor'un kalecisi göçük altında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© İHA
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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, depremde enkaz altında kalan ve kurtarma çalışmaları halen devam eden Ahmet Eyüp Türkaslan için gözyaşları içerisinde yardım çağrısında bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kalmıştı.
Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda enkaz altından çıkarılan Kübra Türkaslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ahmet Eyüp Türkaslan için yardım talep etti.
Türkaslan yayımladığı videoda, "Burası çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir enkazın altında Eyüp. Ne olur yardım edin. Kepçe yok, vinç yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Burası dümdüz oldu" ifadelerini kullandı.
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