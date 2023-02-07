https://sputniknews.com.tr/20230207/voleybolcu-cift-depremde-yasamini-yitirdi-1066695663.html
Voleybolcu çift depremde yaşamını yitirdi
Voleybolcu çift depremde yaşamını yitirdi
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını da yakından etkiledi. Voleybolcu çift Betül... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:10+0300
2023-02-07T14:10+0300
2023-02-07T14:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gaziantep
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını yakından etkiledi.1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan kötü haber geldi.Skorer'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde çift yaşamını yitirdi.İkinci bir açıklamaya kadar Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Ülkede milli yas ilan edildi.
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deprem, gaziantep
Voleybolcu çift depremde yaşamını yitirdi
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını da yakından etkiledi. Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır yaşanan depremde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını yakından etkiledi.
1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan kötü haber geldi.
Skorer'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde çift yaşamını yitirdi.
İkinci bir açıklamaya kadar Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Ülkede milli yas ilan edildi.