https://sputniknews.com.tr/20230207/voleybolcu-cift-depremde-yasamini-yitirdi-1066695663.html

Voleybolcu çift depremde yaşamını yitirdi

Voleybolcu çift depremde yaşamını yitirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını da yakından etkiledi. Voleybolcu çift Betül... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T14:10+0300

2023-02-07T14:10+0300

2023-02-07T14:10+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

gaziantep

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ilimizi etkileyen 7.7 şiddetindeki deprem spor dünyasını yakından etkiledi.1. Lig'de mücadele eden Gaziantep Merinos Voleybol'un smaçörü Betül Çoban Çakır ve voleybolcu eşi Bedrettin Çakır'dan kötü haber geldi.Skorer'in haberine göre, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde çift yaşamını yitirdi.İkinci bir açıklamaya kadar Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri durduruldu. Ülkede milli yas ilan edildi.

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deprem, gaziantep