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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/tusiad-baskani-turan-tusiad-deprem-destek-agini-olusturduk-1066694953.html
TÜSİAD Başkanı Turan: TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk
TÜSİAD Başkanı Turan: TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul toplantısı da yaşanan deprem felaketine ilişkin bir açıklama... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:54+0300
2023-02-07T13:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tüsiad
deprem
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Turan, "Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizle birlikte deprem bölgesinin yaralarını sarmak için vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz" dedi.Deprem bölgesine yardım için harekete geçtiklerini kaydeden Turan, TÜSİAD'ın deprem bölgesine yardım için üyelerine çağrı yaptığını söyledi."TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk"Orhan Turan, "TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.Turan Genel Kurul toplantısının olağan gündem maddeleri çerçevesiyle sınırlı olarak yapılacağını belirtti.
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tüsiad, deprem
tüsiad, deprem

TÜSİAD Başkanı Turan: TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk

13:54 07.02.2023
© TÜSİADTürk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© TÜSİAD
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Genel Kurul toplantısı da yaşanan deprem felaketine ilişkin bir açıklama yaptı.
Turan, "Çok sayıda ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ağır kış koşullarıyla daha da zorlaşan bu afet nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyor, enkaz altında olan vatandaşlarımızın ivedilikle kurtarılabilmesini ümit ediyoruz. Canla başla çalışan tüm kurtarma ekiplerine minnetlerimizi sunuyoruz. Üyelerimizle birlikte deprem bölgesinin yaralarını sarmak için vatandaşlarımızla dayanışma içindeyiz" dedi.
Deprem bölgesine yardım için harekete geçtiklerini kaydeden Turan, TÜSİAD'ın deprem bölgesine yardım için üyelerine çağrı yaptığını söyledi.

"TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk"

Orhan Turan, "TÜSİAD Deprem Destek Ağı'nı oluşturduk. TÜRKONFED’e bağlı bölgesel iş dünyası federasyonları ile bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek, üyelerimizi yardımlar konusunda koordine ediyoruz. Kamu kurumlarımızla iletişim halinde acil ihtiyaçların karşılanması için yürütülen çalışmalara destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.
Turan Genel Kurul toplantısının olağan gündem maddeleri çerçevesiyle sınırlı olarak yapılacağını belirtti.
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