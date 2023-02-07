https://sputniknews.com.tr/20230207/turkiyeye-depremzedeler-icin-yardimlar-gelmeye-devam-ediyor-1066689974.html

Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor

Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar gelmeye devam ediyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkilendiği deprem için Türkiye'ye diğer ülkelerden seferber edilen yardımlar gelmeye devam... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T12:57+0300

2023-02-07T12:57+0300

2023-02-07T13:25+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, "Çin'den 2. arama kurtama ekibi, Türkiye'ye yardım etmek için yola çıktı. 82 kişiden oluşan ekip az önce Türkiye'ye uçacak özel uçağa bindi. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Afetle Mücadele Bakan Yardımcısı ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi v.s. yetkililer havalimanında ekibi uğurladı" açıklamasını yaptı.İsrail'den 150 kişilik ekipİsrail Savunma Kuvvetleri, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın ortak operasyonları dahilinde Türkiye'ye 150 kişilik ekip gönderdi.Ordunun Ulusal Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vah yaptığı açıklamada, grubun üçte birinin idare ve istihbarat elemanlarından oluştuğunu, kalan üçte ikinin ise kurtarma, tıp ve mühendislik alanlarında uzman olduğunu açıkladı. Kurtarma bölümünün çıktığı 31. sefer olduğunu kaydeden Vach, sahra hastanesi de kurmak için onay aldıklarını belirtti.Pakistan'dan 50 kişilik ekip ve 25 ton yardım malzemesiBununla beraber Pakistan da Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, 50 kişilik ekip ve 25 ton yardım malzemesinin afet bölgesine gönderildiği kaydedildi.Açıklamada, yardım malzemeleri arasında 30 yataklı sahra hastanesi, battaniye, sağlık malzemesinin de yar aldığı aktarıldı. Pakistan’dan yola çıkan ekibin önce Adana’ya ulaşması planlanıyor. Ekibin, arama kurtarma çalışmaları tamamlana kadar ülkede kalması planlanıyor.Moldova, 55 personel ve 12 araçMoldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaştı.Sandu, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, insanları felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum" ifadelerini kullandı.UNESCO'dan yardım sözüBunun yanı sıra UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım sağlayacakları sözü verdi.Azoulay, "Kurbanların aileleri ve arkadaşlarına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Düşüncelerim tüm kurbanlarla. Kuruluşumuz, yetkisi dahilinde yardım sağlayacaktır" dedi.Katar'dan 10 bin prefabrik evKatar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenlere yardım çalışmaları kapsamında 10 bin prefabrik ev gönderileceğini duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230207/ab-avrupadan-turkiyeye-yardim-ekibi-gonderen-ulkelerin-sayisini-19-olarak-guncelledi-1066683297.html

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