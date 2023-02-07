https://sputniknews.com.tr/20230207/turkiyede-pek-cok-bolge-kara-teslim-2-bin-547-yerlesim-biriminin-yolu-kapandi-1066690650.html

Türkiye'de pek çok bölge kara teslim: 2 bin 547 yerleşim biriminin yolu kapandı

Türkiye'de pek çok bölge kara teslim: 2 bin 547 yerleşim biriminin yolu kapandı

Van, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Muş, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 bin 547 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:07+0300

2023-02-07T13:07+0300

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Yüzyılın afeti olarak tanımlanan Kahramanmaraş depremi nedeniyle tüm Türkiye'de seferberlik sürerken, özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde pek çok yerleşim yerine ulaşım kar nedeniyle kapandı.VanVan'da olumsuz hava koşulları sonucu kent genelinde 366 mahalle ve mezranın yolu kapandı.Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışma yürütüyor.BitlisBitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 317 köy yolunun kapandığını belirtti.Kurtkan, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.Tek katlı evler ile arabaların karla kaplandığı kentte, belediye ve karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.Vatandaşlar da araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.MuşMuş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar nedeniyle 276 köy yolunun kapandığını belirtti.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kardan kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.Belediye ve karayolları ekipleri kent genelinde kar temizleme çalışması yürüttü.HakkariKent genelinde etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği il merkezinde araçlar karla kaplandı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle 100 köy ve 194 mezra yolu kapandı.Hakkari-Şırnak kara yolunda da bazı noktalarda düşen çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.ŞırnakŞırnak'ta devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 32 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde kar ve tipi etkisini sürdürüyor.Merkezde 5 köy, 2 mezra, ilçelerden Beytüşşebap'ta 14 köy, 8 mezra ve Uludere'de 3 köyde ulaşım sağlanamıyor.Ekiplerin çalışması sonucu merkezde 2, ilçelerden Uludere'de 3 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı diğer yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.Dün gece kapanan Şırnak-Hakkari kara yolu ile Şırnak-Siirt arasındaki Birini mevkisinde kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.Kent merkezinde de belediye ekipleri kapanan yollar ve ana arterleri ulaşıma açarak tuzlama çalışması yürütüyor.YozgatYozgat'ta iki gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle 171 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdare ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.Yozgat Belediyesi ekipleri de kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.NevşehirNevşehir'de etkili olan kar yağışında 38 köy yolu ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru, açılan köy yollarının tipi nedeniyle kısa süre sonra yeniden kapandığını, çok sayıda personelin katıldığı mücadelenin devam ettiğini belirtti.Karayolları 67. Şube Şefliği ile belediye ekipleri de yollarda buzlanma riskine karşı tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.KayseriKayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 ilçede kapanan 227 mahalle yolunu ulaşıma açtı.Ekiplerin, Develi'de 10, Kocasinan'da 10, Pınarbaşı'nda 60, Sarız'da 35, Tomarza'da 20 ve Yahyalı ilçesinde 5 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.Merkez ve ilçelerde toplam 156 araç ve 328 personel ile kardan kapanan yolları açma faaliyetleri yürüten ekipler, çift vardiya uygulaması ile çalışıyor.Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar nedeniyle toplamda 349 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.SivasSivas'ta kar ve tipi nedeniyle 913 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kentte 913 köy yolu ulaşıma kapandı.Ulaşım sağlanamayan köy yollarında 92 araç ve 130 personelle çalışmalar sürdürülüyor.Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.Karın aralıklarla devam ettiği kent genelinde vatandaşların zorunlu durumlar dışında trafiğe çıkmamaları ve asılsız ihbarlarda bulunmamaları uyarısı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230207/depremin-yiktigi-kentlerde-kar-ve-yagisli-hava-bekleniyor-1066675888.html

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