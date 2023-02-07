https://sputniknews.com.tr/20230207/turk-muhendis-ve-mimarlar-odasi-birliginden-gida-sektorune-acil-cagri-1066693630.html
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine gıda yardımı yapılması için çağrıda bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:26+0300
2023-02-07T13:26+0300
2023-02-07T13:26+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gıda
mühendis
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine yardım gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, gıda sektöründeki firmalara, 'yardım gönderme' çağrısında bulunuldu:
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deprem, gıda, mühendis
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine gıda yardımı yapılması için çağrıda bulundu.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine yardım gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, gıda sektöründeki firmalara, 'yardım gönderme' çağrısında bulunuldu:
"Depremden etkilenen illerde, halkımız açlıkla yüz yüze kalmıştır. Birçok işletmenin yıkılması, evlere girilememesi, var olan ürünlerin çabuk tüketilmiş ve sevkiyatının şu an sağlıklı yapılamaması sebebiyle büyük bir sorun yaşanmaktadır. Soğuğa ve açlığa karşı yaşam mücadelesi veren halkımızın yanında olacağınıza ve hiçbir talimat beklemeden gönüllülük duygusuyla deprem bölgesine uygun ürünlerinizi göndererek sürece katkı koyacağınıza inanıyoruz. Bu süreçte atılan her adımı desteklediğimizi bilmenizi isteriz. Dayanışma noktalarımıza desteklerinizi sunabilirsiniz."