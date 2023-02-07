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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/turk-muhendis-ve-mimarlar-odasi-birliginden-gida-sektorune-acil-cagri-1066693630.html
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine gıda yardımı yapılması için çağrıda bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:26+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
gıda
mühendis
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine yardım gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, gıda sektöründeki firmalara, 'yardım gönderme' çağrısında bulunuldu:
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deprem, gıda, mühendis
deprem, gıda, mühendis

Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı

13:26 07.02.2023
© AATürk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine gıda yardımı yapılması için çağrıda bulundu.
Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, deprem bölgesine yardım gönderilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.
Açıklamada, gıda sektöründeki firmalara, 'yardım gönderme' çağrısında bulunuldu:

"Depremden etkilenen illerde, halkımız açlıkla yüz yüze kalmıştır. Birçok işletmenin yıkılması, evlere girilememesi, var olan ürünlerin çabuk tüketilmiş ve sevkiyatının şu an sağlıklı yapılamaması sebebiyle büyük bir sorun yaşanmaktadır. Soğuğa ve açlığa karşı yaşam mücadelesi veren halkımızın yanında olacağınıza ve hiçbir talimat beklemeden gönüllülük duygusuyla deprem bölgesine uygun ürünlerinizi göndererek sürece katkı koyacağınıza inanıyoruz. Bu süreçte atılan her adımı desteklediğimizi bilmenizi isteriz. Dayanışma noktalarımıza desteklerinizi sunabilirsiniz."

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