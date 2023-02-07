Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nden gıda sektörüne 'acil' çağrı

"Depremden etkilenen illerde, halkımız açlıkla yüz yüze kalmıştır. Birçok işletmenin yıkılması, evlere girilememesi, var olan ürünlerin çabuk tüketilmiş ve sevkiyatının şu an sağlıklı yapılamaması sebebiyle büyük bir sorun yaşanmaktadır. Soğuğa ve açlığa karşı yaşam mücadelesi veren halkımızın yanında olacağınıza ve hiçbir talimat beklemeden gönüllülük duygusuyla deprem bölgesine uygun ürünlerinizi göndererek sürece katkı koyacağınıza inanıyoruz. Bu süreçte atılan her adımı desteklediğimizi bilmenizi isteriz. Dayanışma noktalarımıza desteklerinizi sunabilirsiniz."