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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/ticaret-bakanligi-depremzedelerin-magduriyetini-kullanan-firsatcilara-en-agir-ceza-uygulanacak-1066688166.html
Ticaret Bakanlığı: Acil ihtiyaç malzemesi fiyatlarında fahiş artış yapanlara en ağır ceza verilecek
Ticaret Bakanlığı: Acil ihtiyaç malzemesi fiyatlarında fahiş artış yapanlara en ağır ceza verilecek
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir açıklama yaptı ve "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T12:33+0300
2023-02-07T12:54+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ticaret
ticaret bakanlığı
kahramanmaraş
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Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir açıklama yaptı ve "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" dedi.
kahramanmaraş
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ticaret, ticaret bakanlığı, kahramanmaraş
ticaret, ticaret bakanlığı, kahramanmaraş

Ticaret Bakanlığı: Acil ihtiyaç malzemesi fiyatlarında fahiş artış yapanlara en ağır ceza verilecek

12:33 07.02.2023 (güncellendi: 12:54 07.02.2023)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir açıklama yaptı ve "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" dedi.
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir açıklama yaptı ve "Acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş artış yapıldığı iddialarına yönelik ülke genelinde denetimler başlatılmıştır" dedi.
"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ilimizi etkileyen üzücü deprem hadisesinden etkilenen vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere Devlet kurumlarımız başta olmak üzere herkes canla başla çalışmaktadır. Öte yandan bu üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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