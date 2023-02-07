https://sputniknews.com.tr/20230207/tbmmden-ortak-bildiri-1066706505.html

TBMM'den ortak bildiri

TBMM'den ortak bildiri

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T16:43+0300

2023-02-07T16:43+0300

2023-02-07T16:52+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

tbmm

deprem

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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.Şentop, toplantının başlamasından sonra birleşime ara verdi. Şentop, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.Aranın ardından TBMM Genel Kurulu tekrar toplandı.TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.

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