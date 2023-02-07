https://sputniknews.com.tr/20230207/tbmmden-ortak-bildiri-1066706505.html
TBMM'den ortak bildiri
TBMM'den ortak bildiri
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:43+0300
2023-02-07T16:43+0300
2023-02-07T16:52+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
tbmm
deprem
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.Şentop, toplantının başlamasından sonra birleşime ara verdi. Şentop, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.Aranın ardından TBMM Genel Kurulu tekrar toplandı.TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.
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tbmm, deprem
TBMM'den ortak bildiri
16:43 07.02.2023 (güncellendi: 16:52 07.02.2023) Abone ol
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.
Şentop, toplantının başlamasından sonra birleşime ara verdi. Şentop, daha sonra siyasi partilerin grup başkanvekillerini divanın arkasındaki bölümde toplantıya çağırdı.
Aranın ardından TBMM Genel Kurulu tekrar toplandı.
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı. TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Mecliste grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.