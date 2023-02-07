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TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı
TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:37+0300
2023-02-07T15:37+0300
2023-02-07T16:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
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TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.
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ohal
TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı
15:37 07.02.2023 (güncellendi: 16:12 07.02.2023) Abone ol
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.