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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/tbmmde-ohal-oylamasi-1066702961.html
TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı
TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı
TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:37+0300
2023-02-07T16:12+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ohal
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TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.
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TBMM'de AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı

15:37 07.02.2023 (güncellendi: 16:12 07.02.2023)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz." denildi.
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