https://sputniknews.com.tr/20230207/suriyede-kucuk-cocuk-enkazdan-30-saat-sonra-sag-olarak-cikarildi-1066704571.html
Suriye'de küçük çocuk enkazdan 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
Suriye'de küçük çocuk enkazdan 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma yol açan depremde, Halep'in batısındaki Atarib'de enkaz altında kalan küçük bir çocuk 30 saat sonra... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:11+0300
2023-02-07T16:11+0300
2023-02-07T16:23+0300
dünya
suriye
deprem
kahramanmaraş
enkaz
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Suriye'de sivil savunma ekipleri, Halep'in batısındaki Atarib'de enkaz altından bir çocuğu 30 saat sonra canlı olarak çıkardı. Ambulansa taşınan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilmişti. Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremlerde en az 812 kişinin hayatını kaybettiği, bin 449 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.
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suriye, deprem, kahramanmaraş, enkaz
suriye, deprem, kahramanmaraş, enkaz
Suriye'de küçük çocuk enkazdan 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı
16:11 07.02.2023 (güncellendi: 16:23 07.02.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma yol açan depremde, Halep'in batısındaki Atarib'de enkaz altında kalan küçük bir çocuk 30 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'de de yıkıma neden olan depremlerin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Suriye'de sivil savunma ekipleri, Halep'in batısındaki Atarib'de enkaz altından bir çocuğu 30 saat sonra canlı olarak çıkardı. Ambulansa taşınan çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye'nin Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus şehirlerinde de hissedilmişti.
Suriye Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, depremlerde en az 812 kişinin hayatını kaybettiği, bin 449 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.