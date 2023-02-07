https://sputniknews.com.tr/20230207/spkdan-depremler-nedeniyle-yeni-ilke-kararlari-depo-sarti-uygulamasi-kaldirildi-1066668852.html

SPK'dan depremler nedeniyle yeni ilke kararları: Depo şartı uygulaması kaldırıldı

SPK'dan depremler nedeniyle yeni ilke kararları: Depo şartı uygulaması kaldırıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), deprem bölgesinde bulunan müşterilerin kredili işlemler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VİOP) ve kaldıraçlı işlemlerine... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T01:45+0300

2023-02-07T01:45+0300

2023-02-07T01:45+0300

ekonomi

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

deprem

kahramanmaraş

türkiye

düzenleme

depo

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SPK, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerin yaşandığı yerlerde ikametgahı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin duyuru ve ilke kararlarını yayımladı.Buna göre, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri talepleri de olabildiğince gözetilerek, kredili işlemler, VİOP ve kaldıraçlı işlemlerle ilgili mevzuatta yer alan hükümler esnek bir şekilde uygulanabilecek.Esneklik getirilmesine karar veriler uygulamalar şöyle:Kredili işlemlerle ilgili maddeler 10 Mart'a, VİOP ve kaldıraçlı işlemleriyle ilgili maddeler ise 24 Şubat'a kadar esnek bir şekilde uygulanabilecek.Açığa satış yasağı devam edecekSPK duyurusunda ayrıca, dün itibarıyla Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında geçici olarak devreye alınan uygulamalara ilişkin de değişikliklere yer verildi.Buna göre, açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına devam edilecekken, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulaması yürürlükten kaldırıldı.Kararlar doğrultusunda gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da açığa satış işlem yasağı kapsamında olacak. Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak.Öte yandan dün getirilen 'mülkiyetinde herhangi bir pay bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabileceğine' dair uygulama da bugünden itibaren sonlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230202/spkdan-fonlara-iliskin-ters-repo-duzenlemesi-1066512045.html

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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), deprem, kahramanmaraş, türkiye, düzenleme, depo