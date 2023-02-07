https://sputniknews.com.tr/20230207/saatler-sonra-enkazdan-cikarilan-adam-kurtarma-ekiplerine-allah-razi-olsun-diyerek-tesekkur-etti-1066753634.html
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:00+0300
2023-02-07T15:00+0300
2023-02-08T15:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066753453_0:82:2672:1585_1920x0_80_0_0_f76127c29bf332941bc501889070acbb.png
Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/08/1066753453_224:0:2448:1668_1920x0_80_0_0_bfc6386e01306387c935401c1a934c72.png
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
2023-02-07T15:00+0300
true
PT0M54S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
15:00 07.02.2023 (güncellendi: 15:33 08.02.2023) Abone ol
Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi sağ salim çıkardı.
Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.