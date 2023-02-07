https://sputniknews.com.tr/20230207/saatler-sonra-enkazdan-cikarilan-adam-kurtarma-ekiplerine-allah-razi-olsun-diyerek-tesekkur-etti-1066753634.html

Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti

Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti

Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T15:00+0300

2023-02-07T15:00+0300

2023-02-08T15:33+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

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Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti 2023-02-07T15:00+0300 true PT0M54S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

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