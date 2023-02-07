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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/saatler-sonra-enkazdan-cikarilan-adam-kurtarma-ekiplerine-allah-razi-olsun-diyerek-tesekkur-etti-1066753634.html
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T15:00+0300
2023-02-08T15:33+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.
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Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti
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deprem, video, видео
deprem, video, видео

Saatler sonra enkazdan çıkarılan adam, kurtarma ekiplerine "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti

15:00 07.02.2023 (güncellendi: 15:33 08.02.2023)
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Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ATAK) Hatay Reyhanlı’da yaptığı arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan 8 yaşındaki bir çocuğu ve 2 kişiyi sağ salim çıkardı.
Hatay Reyhanlı’da enkaz kaldırma çalışmalarına başlayan ekip, 8 yaşındaki Metehan isimli çocuğu göçük altından çıkardı. Farklı noktalardaki enkazlarda da çalışmalarını sürdüren ATAK, 2 yetişkin yurttaşı da kurtararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Enkazdan çıkarılan 38 yaşındaki Ali Merdan Köleoğlu’nun kendisini kurtaran ekiplere, ‘Allah razı olsun’ diyerek teşekkür etmesi duygusal anlar yaşattı.
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