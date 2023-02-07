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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyadan-gelen-ekip-kahramanmarastaki-arama-kurtarma-calismalarina-katiliyor-1066680903.html
Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor
Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:18+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünüp farklı noktalardaki kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söylemişti. Martınov, kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdürüleceğini de eklemişti.Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’ye 100 kişilik bir kurtarma ekibi ile bir sahra hastanesi gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html
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rusya, deprem
rusya, deprem

Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor

11:18 07.02.2023 (güncellendi: 11:19 07.02.2023)
© AADeprem Diyarbakır
Deprem Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünüp farklı noktalardaki kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söylemişti. Martınov, kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdürüleceğini de eklemişti.
Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’ye 100 kişilik bir kurtarma ekibi ile bir sahra hastanesi gönderdi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Diyarbakır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
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