https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyadan-gelen-ekip-kahramanmarastaki-arama-kurtarma-calismalarina-katiliyor-1066680903.html

Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor

Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T11:18+0300

2023-02-07T11:18+0300

2023-02-07T11:19+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

rusya

deprem

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünüp farklı noktalardaki kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söylemişti. Martınov, kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdürüleceğini de eklemişti.Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’ye 100 kişilik bir kurtarma ekibi ile bir sahra hastanesi gönderdi.

https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html

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