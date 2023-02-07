https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyadan-gelen-ekip-kahramanmarastaki-arama-kurtarma-calismalarina-katiliyor-1066680903.html
Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor
Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:18+0300
2023-02-07T11:18+0300
2023-02-07T11:19+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
rusya
deprem
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünüp farklı noktalardaki kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söylemişti. Martınov, kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdürüleceğini de eklemişti.Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’ye 100 kişilik bir kurtarma ekibi ile bir sahra hastanesi gönderdi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/cinden-depremzedeler-icin-turkiyeye-6-milyon-dolar-yardim-1066679136.html
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Rusya’dan gelen ekip Kahramanmaraş’taki arama-kurtarma çalışmalarına katılıyor
11:18 07.02.2023 (güncellendi: 11:19 07.02.2023) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen arama-kurtarma ekibinin Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarına katıldığını duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı danışmanı Danil Martınov, Rus arama-kurtarma ekibinin birkaç gruba bölünüp farklı noktalardaki kurtarma çalışmalarına katılacaklarını söylemişti. Martınov, kurtarma çalışmalarının 24 saat sürdürüleceğini de eklemişti.
Bakanlığın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Rusya, Türkiye’ye 100 kişilik bir kurtarma ekibi ile bir sahra hastanesi gönderdi.