https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyadan-abd-buyukelciligine-nota-ic-islerimize-mudahale-etmeye-son-verin---1066706070.html
Rusya’dan ABD Büyükelçiliği’ne nota: İçişlerimize müdahale etmeye son verin
Rusya’dan ABD Büyükelçiliği’ne nota: İçişlerimize müdahale etmeye son verin
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne Rusya’nın içişlerine müdahale etmeye son vermesi talebi içeren bir nota sunulduğu bildirildi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:37+0300
2023-02-07T16:37+0300
2023-02-07T16:45+0300
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rusya
abd
büyükelçilik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimine yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne bugün, Rusya’nın içişlerine müdahale etmeye son vermesi talebi içeren bir nota sunuldu.“7 Şubat tarihinde ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne, diplomatik misyonun statüsüyle bağdaşmayan ve Rusya Federasyonu'nun içişlerine müdahale teşkil eden eylemlere son verilmesi talebini içeren resmi nota sunuldu” diyen diplomat sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Dışişleri Bakanlığı, özellikle Dışişleri’nin 9 Aralık 2022 tarihli notasında yer alan, defalarca yapılan uyarılara rağmen Amerikan diplomatik misyonunun enformasyon alanında kötü niyetli aktivitelerine devam ettiğini ve ev sahibi ülkenin yönetimi hakkında uygunsuz açıklamalar yapma cesareti gösterdiğini, ayrıca ceza gerektiren suç teşkil edecek şekilde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler yaydığını tespit etmiş bulunuyor.”
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rusya, abd, büyükelçilik
Rusya’dan ABD Büyükelçiliği’ne nota: İçişlerimize müdahale etmeye son verin
16:37 07.02.2023 (güncellendi: 16:45 07.02.2023) Abone ol
ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne Rusya’nın içişlerine müdahale etmeye son vermesi talebi içeren bir nota sunulduğu bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yönetimine yakın bir kaynağın Sputnik’e aktardığı üzere ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne bugün, Rusya’nın içişlerine müdahale etmeye son vermesi talebi içeren bir nota sunuldu.
“7 Şubat tarihinde ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’ne, diplomatik misyonun statüsüyle bağdaşmayan ve Rusya Federasyonu'nun içişlerine müdahale teşkil eden eylemlere son verilmesi talebini içeren resmi nota sunuldu” diyen diplomat sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya Dışişleri Bakanlığı, özellikle Dışişleri’nin 9 Aralık 2022 tarihli notasında yer alan, defalarca yapılan uyarılara rağmen Amerikan diplomatik misyonunun enformasyon alanında kötü niyetli aktivitelerine devam ettiğini ve ev sahibi ülkenin yönetimi hakkında uygunsuz açıklamalar yapma cesareti gösterdiğini, ayrıca ceza gerektiren suç teşkil edecek şekilde Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri hakkında sahte haberler yaydığını tespit etmiş bulunuyor.”