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https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyada-dogalgaz-patlamasinda-binanin-bir-kismi-coktu-4-olu-1066721040.html
Rusya’da doğalgaz patlamasında binanın bir kısmı çöktü: 4 ölü
Rusya’da doğalgaz patlamasında binanın bir kısmı çöktü: 4 ölü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tula Bölgesi’nin Yefremov şehrinde beş katlı bir binada doğalgaz patlaması sonucu dört kişinin öldüğünü, 3 kişinin de... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T22:36+0300
2023-02-07T22:36+0300
dünya
rusya
doğalgaz
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Şu an itibariyle biri çocuk yedi kişi kurtarıldı. Maalesef dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Beş katlı binada, doğalgaz patlaması sonucu bir bloğun çöktüğü, diğer blokların sakinlerinin tahliye edildiği kaydedildi.Açıklamada, enkaz altına halâ bir kişinin bulunduğu tahmin edildiği belirtildi.Olay yerinde 80 kişi ve 16 teçhizat çalışıyor.
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rusya, doğalgaz
rusya, doğalgaz

Rusya’da doğalgaz patlamasında binanın bir kısmı çöktü: 4 ölü

22:36 07.02.2023
© Sputnik / Ольга Тихонова / Multimedya arşivine gidinОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Ольга Тихонова
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tula Bölgesi’nin Yefremov şehrinde beş katlı bir binada doğalgaz patlaması sonucu dört kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Şu an itibariyle biri çocuk yedi kişi kurtarıldı. Maalesef dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.
Beş katlı binada, doğalgaz patlaması sonucu bir bloğun çöktüğü, diğer blokların sakinlerinin tahliye edildiği kaydedildi.
Açıklamada, enkaz altına halâ bir kişinin bulunduğu tahmin edildiği belirtildi.
Olay yerinde 80 kişi ve 16 teçhizat çalışıyor.
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