https://sputniknews.com.tr/20230207/rusyada-dogalgaz-patlamasinda-binanin-bir-kismi-coktu-4-olu-1066721040.html

Rusya’da doğalgaz patlamasında binanın bir kısmı çöktü: 4 ölü

Rusya’da doğalgaz patlamasında binanın bir kısmı çöktü: 4 ölü

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tula Bölgesi’nin Yefremov şehrinde beş katlı bir binada doğalgaz patlaması sonucu dört kişinin öldüğünü, 3 kişinin de... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T22:36+0300

2023-02-07T22:36+0300

2023-02-07T22:36+0300

dünya

rusya

doğalgaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/07/1066721122_0:119:1261:828_1920x0_80_0_0_0fd9b17c89bc7f83ff4caada50bf4079.jpg

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasında, “Şu an itibariyle biri çocuk yedi kişi kurtarıldı. Maalesef dört kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı” ifadesine yer verildi.Beş katlı binada, doğalgaz patlaması sonucu bir bloğun çöktüğü, diğer blokların sakinlerinin tahliye edildiği kaydedildi.Açıklamada, enkaz altına halâ bir kişinin bulunduğu tahmin edildiği belirtildi.Olay yerinde 80 kişi ve 16 teçhizat çalışıyor.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, doğalgaz