https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-ozel-askeri-harekata-katilan-askerler-icin-yeni-uniforma-gelistiriyor---1066699892.html
'Rusya, özel askeri harekata katılan askerler için yeni üniforma geliştiriyor'
'Rusya, özel askeri harekata katılan askerler için yeni üniforma geliştiriyor'
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki özel askeri harekata katılan askerler için yeni üniforma hazırladığı belirtildi. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T14:46+0300
2023-02-07T14:46+0300
2023-02-07T14:46+0300
dünya
rusya
donbass
özel harekat
üniforma
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RBK gazetesinin bir askere kaynağa dayandırdığı haberine göre özel askeri harekata katılan askerler yeni üniformalarla görev yapacak. Üniformaların hazırlanma sürecini takip eden bir kaynak, RBK'ya yaptığı açıklamada, üniformaların dış görünüşünün genel olarak korunacağını, kumaş, dikiş ve yalıtım kalitesinin iyileştirileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, yeni nesil üniforma numunelerinin hazırlandığını RBK'ya doğruladı. Çalışma sürecinde özel askeri harekata katılan tüm kategorilerdeki askerlerin isteklerinin dikkate alındığını bildiren yetkililer, üniforma setinde birkaç tip bot ile yalıtımlı lastik çizme yer alacağını ekledi.
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rusya, donbass, özel harekat, üniforma
rusya, donbass, özel harekat, üniforma
'Rusya, özel askeri harekata katılan askerler için yeni üniforma geliştiriyor'
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın Donbass'taki özel askeri harekata katılan askerler için yeni üniforma hazırladığı belirtildi.
RBK gazetesinin bir askere kaynağa dayandırdığı haberine göre özel askeri harekata katılan askerler yeni üniformalarla görev yapacak.
Üniformaların hazırlanma sürecini takip eden bir kaynak, RBK'ya yaptığı açıklamada, üniformaların dış görünüşünün genel olarak korunacağını, kumaş, dikiş ve yalıtım kalitesinin iyileştirileceğini söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, yeni nesil üniforma numunelerinin hazırlandığını RBK'ya doğruladı.
Çalışma sürecinde özel askeri harekata katılan tüm kategorilerdeki askerlerin isteklerinin dikkate alındığını bildiren yetkililer, üniforma setinde birkaç tip bot ile yalıtımlı lastik çizme yer alacağını ekledi.