https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-natonun-ukraynadaki-catismasinin-icine-cekilmesi-gerilimi-kestirilemeyecek-duzeyde-artirir-1066694430.html

Rusya: NATO’nun Ukrayna'daki çatışmasının içine çekilmesi gerilimi kestirilemeyecek düzeyde artırır

Rusya: NATO’nun Ukrayna'daki çatışmasının içine çekilmesi gerilimi kestirilemeyecek düzeyde artırır

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya saldırı silahları göndermesinin NATO’yu fiilen çatışmanın içine çektiğini belirterek bu durumun... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T13:38+0300

2023-02-07T13:38+0300

2023-02-07T13:38+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

rusya

ukrayna

nato

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin savunma yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “ABD ile müttefikleri, çatışmayı olabildiğince uzatmaya çalışıyor. Bunun için de ağır saldırı silahı gönderimine başladılar ve açık bir biçimde Ukrayna’ya topraklarımızı ele geçirme çağrısını yapıyorlar” dedi.Şoygu, “Söz konusu adımlar, NATO ülkelerini fiilen çatışmanın içine çekiyor ve bu da çatışmanın kestirilemeyecek seviyede tırmanmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.Bakan, “Bununla beraber Rusya güçleri, hem sevkiyat yollarında hem de sahada Kiev’e gönderilen silahları un ufak etmeye devam ediyor” diye ekledi.

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sergey şoygu, rusya, ukrayna, nato