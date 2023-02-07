https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-natonun-ukraynadaki-catismasinin-icine-cekilmesi-gerilimi-kestirilemeyecek-duzeyde-artirir-1066694430.html
Rusya: NATO’nun Ukrayna'daki çatışmasının içine çekilmesi gerilimi kestirilemeyecek düzeyde artırır
Rusya: NATO’nun Ukrayna'daki çatışmasının içine çekilmesi gerilimi kestirilemeyecek düzeyde artırır
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya saldırı silahları göndermesinin NATO’yu fiilen çatışmanın içine çektiğini belirterek bu durumun... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T13:38+0300
2023-02-07T13:38+0300
2023-02-07T13:38+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
rusya
ukrayna
nato
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin savunma yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “ABD ile müttefikleri, çatışmayı olabildiğince uzatmaya çalışıyor. Bunun için de ağır saldırı silahı gönderimine başladılar ve açık bir biçimde Ukrayna’ya topraklarımızı ele geçirme çağrısını yapıyorlar” dedi.Şoygu, “Söz konusu adımlar, NATO ülkelerini fiilen çatışmanın içine çekiyor ve bu da çatışmanın kestirilemeyecek seviyede tırmanmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.Bakan, “Bununla beraber Rusya güçleri, hem sevkiyat yollarında hem de sahada Kiev’e gönderilen silahları un ufak etmeye devam ediyor” diye ekledi.
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sergey şoygu, rusya, ukrayna, nato
sergey şoygu, rusya, ukrayna, nato
Rusya: NATO’nun Ukrayna'daki çatışmasının içine çekilmesi gerilimi kestirilemeyecek düzeyde artırır
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya saldırı silahları göndermesinin NATO’yu fiilen çatışmanın içine çektiğini belirterek bu durumun gerilimin ‘kestirilemeyecek bir seviyede’ tırmanmasına sebep olabileceği uyarısını yaptı.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ülkesinin savunma yetkilileri ile gerçekleştirdiği toplantı sırasında, “ABD ile müttefikleri, çatışmayı olabildiğince uzatmaya çalışıyor. Bunun için de ağır saldırı silahı gönderimine başladılar ve açık bir biçimde Ukrayna’ya topraklarımızı ele geçirme çağrısını yapıyorlar” dedi.
Şoygu, “Söz konusu adımlar, NATO ülkelerini fiilen çatışmanın içine çekiyor ve bu da çatışmanın kestirilemeyecek seviyede tırmanmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.
Bakan, “Bununla beraber Rusya güçleri, hem sevkiyat yollarında hem de sahada Kiev’e gönderilen silahları un ufak etmeye devam ediyor” diye ekledi.