https://sputniknews.com.tr/20230207/rusya-acil-durumlar-bakanligi-danismani-martinov-tum-gun-araliksiz-calismaya-baslayacagiz-1066788611.html
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Martınov: Tüm gün aralıksız çalışmaya başlayacağız
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Martınov: Tüm gün aralıksız çalışmaya başlayacağız
6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya, Türkiye’ye arama kurtarma kapsamında destek ekipleri göndermeye devam ediyor. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:12+0300
2023-02-07T16:12+0300
2023-02-09T12:57+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
video
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Deprem sonrası gündüz saatlerinde gönderilen arama ekiplerinin yanı sıra akşam saatlerinde de yeni bir yardım ekibinin Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, Türkiye’de 10 ilde yaşanan deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisine gireceklerini açıkladı. Martınov, yaptığı açıklamada: ‘’Arama kurtarma ekibimizde bir sahra hastanesi de bulunuyor. Hastane yoğun bakım üniteleri tedavi bölümleri ve diğer bölümler olmak üzere birkaç bloktan oluşuyor. Gerekli arama kurtarma ekipmanlarımızı yanımızda getirdik. Üstelik endoskoplar ve konum tespit cihazları da dahil birçok yeni ekipman var. Bunlar 4.5 metre derinlikteki insanları tespit edebiliyor. Bunun yanında çok sayıda acil durum ekipmanı mevcut. Ayrıca yanımızda özel eğitim köpek eğitmenleri enkaz altındaki yaralı insanları aramak için eğitilmiş köpek gruplarını da getirdik’’ şeklinde konuştu.
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Martınov: Tüm gün aralıksız çalışmaya başlayacağız
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Martınov: Tüm gün aralıksız çalışmaya başlayacağız
2023-02-07T16:12+0300
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PT0M52S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, video, видео
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Martınov: Tüm gün aralıksız çalışmaya başlayacağız
16:12 07.02.2023 (güncellendi: 12:57 09.02.2023) Abone ol
6 Şubat sabahı meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Rusya, Türkiye’ye arama kurtarma kapsamında destek ekipleri göndermeye devam ediyor.
Deprem sonrası gündüz saatlerinde gönderilen arama ekiplerinin yanı sıra akşam saatlerinde de yeni bir yardım ekibinin Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Danışmanı Daniil Martınov, Türkiye’de 10 ilde yaşanan deprem sonrası arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla yoğun bir çalışma içerisine gireceklerini açıkladı. Martınov, yaptığı açıklamada: ‘’Arama kurtarma ekibimizde bir sahra hastanesi de bulunuyor. Hastane yoğun bakım üniteleri tedavi bölümleri ve diğer bölümler olmak üzere birkaç bloktan oluşuyor. Gerekli arama kurtarma ekipmanlarımızı yanımızda getirdik. Üstelik endoskoplar ve konum tespit cihazları da dahil birçok yeni ekipman var. Bunlar 4.5 metre derinlikteki insanları tespit edebiliyor. Bunun yanında çok sayıda acil durum ekipmanı mevcut. Ayrıca yanımızda özel eğitim köpek eğitmenleri enkaz altındaki yaralı insanları aramak için eğitilmiş köpek gruplarını da getirdik’’ şeklinde konuştu.