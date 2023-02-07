https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-bakimindan-en-guvenli-sehirleri-siraladi-1066719681.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T21:49+0300
2023-02-07T21:49+0300
2023-02-07T21:49+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"
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deprem
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.
Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"