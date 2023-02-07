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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-bakimindan-en-guvenli-sehirleri-siraladi-1066719681.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T21:49+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"
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deprem
deprem

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı

21:49 07.02.2023
© Fotobank.ru/Getty Images / DHAProf. Dr. Ahmet Ercan
Prof. Dr. Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Fotobank.ru/Getty Images / DHA
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı.

Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.
Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"
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