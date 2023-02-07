https://sputniknews.com.tr/20230207/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-bakimindan-en-guvenli-sehirleri-siraladi-1066719681.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem bakımından en güvenli şehirleri sıraladı

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T21:49+0300

2023-02-07T21:49+0300

2023-02-07T21:49+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103251/16/1032511672_0:66:2048:1218_1920x0_80_0_0_24aa6f2f816721684817572f2afb4779.jpg

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş’da dün meydana gelen çifte depremin ardından sosyal medya hesabından Türkiye'nin deprem bakımından en güvenli kentlerini açıkladı. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından şunları kaydetti:"Deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli illeri: Konya, Karaman, Artvin, Rize, Trabzon, Ordu, Giresun, Yozgat, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartın, Kırklareli, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Mardin, Şırnak, Siirt, Batman, Ardahan, Mersin, Antalya’dır.Bir kentin deprem üretim odağı olması ayrı, dolaydaki deprem dalgaları geçerken sallanması ayrı... Ankara başkentimiz de etki alanında ancak güvenli bir ilimizdir. Zonguldak da güvenli illerimizdendir…"

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem