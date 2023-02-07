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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/pegasus-depremden-etkilenenler-icin-deprem-bolgesinden-cikis-ucuslarinin-tamami-ucretsiz-1066705270.html
Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz
Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz
Pegasus "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir" açıklamasına bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
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Pegasus, deprem bölgesinden yapacağı uçuşlar ile ilgili karar aldı.Şirketten yapılan açıklamada "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir." denildi.
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Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz

16:23 07.02.2023 (güncellendi: 16:53 07.02.2023)
© AAPegasus Havayolları
Pegasus Havayolları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
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Pegasus "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir" açıklamasına bulundu.
Pegasus, deprem bölgesinden yapacağı uçuşlar ile ilgili karar aldı.
Şirketten yapılan açıklamada "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir." denildi.
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