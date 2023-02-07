https://sputniknews.com.tr/20230207/pegasus-depremden-etkilenenler-icin-deprem-bolgesinden-cikis-ucuslarinin-tamami-ucretsiz-1066705270.html
Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz
Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz
Pegasus "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir" açıklamasına bulundu. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T16:23+0300
2023-02-07T16:23+0300
2023-02-07T16:53+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
pegasus
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Pegasus, deprem bölgesinden yapacağı uçuşlar ile ilgili karar aldı.Şirketten yapılan açıklamada "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir." denildi.
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pegasus
Pegasus: Depremden etkilenenler için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsiz
16:23 07.02.2023 (güncellendi: 16:53 07.02.2023) Abone ol
Pegasus "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir" açıklamasına bulundu.
Pegasus, deprem bölgesinden yapacağı uçuşlar ile ilgili karar aldı.
Şirketten yapılan açıklamada "Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamı ücretsizdir." denildi.