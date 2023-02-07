https://sputniknews.com.tr/20230207/pakistanli-is-insanindan-depremzedeler-icin-30-milyon-dolar-bagis-1066680182.html

Pakistanlı iş insanından depremzedeler için 30 milyon dolar bağış

Pakistanlı iş insanından depremzedeler için 30 milyon dolar bağış

Türkiye’nin ABD Büyükelçisi Murat Mercan, Pakistanlı bir iş insanının Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 30 milyon dolar bağışladığını... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T10:57+0300

2023-02-07T10:57+0300

2023-02-07T10:57+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

deprem

hasan murat mercan

deprem

yardım

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ABD’deki Türk-Amerikan dernekleri ve Türk konsoloslukları organize şekilde çalışarak depremden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi ve para bağışı göndermeye hazırlanıyor.Mercan, Türk-Amerikan derneklerinin başkanlarıyla zoom üzerinden görüşerek ortak çalışma yürütüyor.Diken'den Emre Zor'un haberine göre İllinois eyaleti merkezli Türk-Amerikan Derneği TACA’nın başkanı Vildan Görener, "Depremden kısa süre sonra derneğimize 100-150 bin dolar gönderen kuruluşlar oldu. Büyükelçimiz Murat Mercan, yaptığımız Zoom görüşmesinde ABD’deki Pakistanlı bir işadamının 30 milyon dolar para bağışı yaptığını söyledi" dedi.Mercan, "Hafta sonuna kadar topladığımız yardım malzemesini deprem bölgelerine ulaştırmak istiyoruz. Pandemiden beri ortak çalışmalar yürüten Türk-Amerikan dernekleri deprem bölgelerinde geçici hastaneler kurmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.Kar amacı gütmeyen dernek TACA, oluşturduğu ‘Deprem yardım fonu’yla bağış topluyor. Dernek, toplanan ihtiyaç malzemelerini ve para bağışlarını afet bölgesine Türkiye büyükelçiliğinin organizasyonuyla ulaştıracak.

https://sputniknews.com.tr/20230207/ortadogu-ulkelerinden-turkiyeye-destek-icin-hava-koprusu-1066673958.html

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