https://sputniknews.com.tr/20230207/oyuncu-mahir-ipekin-yegenleri-enkazdan-cikarildi-1066681664.html

Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı

Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Mahir İpek, enkaz altında kalan yeğenlerinin SAR ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T11:35+0300

2023-02-07T11:35+0300

2023-02-07T11:35+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

deprem

enkaz

kahramanmaraş

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Türkiye'de 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "SAR Arama Kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.

kahramanmaraş

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deprem, enkaz, kahramanmaraş