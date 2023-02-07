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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/oyuncu-mahir-ipekin-yegenleri-enkazdan-cikarildi-1066681664.html
Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Mahir İpek, enkaz altında kalan yeğenlerinin SAR ekiplerince kurtarıldığını açıkladı. 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T11:35+0300
2023-02-07T11:35+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
enkaz
kahramanmaraş
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Türkiye'de 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi.Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "SAR Arama Kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.
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deprem, enkaz, kahramanmaraş
deprem, enkaz, kahramanmaraş

Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı

11:35 07.02.2023
© FotoğrafOyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı
Oyuncu Mahir İpek'in yeğenleri enkazdan çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© Fotoğraf
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Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Mahir İpek, enkaz altında kalan yeğenlerinin SAR ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.
Türkiye'de 10 şehri etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depreme yönelik arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
SHOW TV'de ekrana gelen 'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Mahir İpek, yeğenlerinin enkazda kaldığını söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan İpek, "SAR Arama Kurtarma az önce bir yeğenimi göçükten kurtardı. Kalanlar için çalışıyorlar. Size ve siz gibi uğraşan çabalayan herkese sonsuz teşekkürler" dedi.
Bir saat sonra yeni bir açıklama daha yapan Mahir İpek, "SAR Arama Kurtarma yeğenlerimin tamamını kurtardı. Hepiniz var olun" şeklinde konuştu.
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