https://sputniknews.com.tr/20230207/msb-depremi-firsat-bilen-teror-orgutu-pkk-oncupinar-hudut-karakoluna-roketli-saldiri-duzenledi-1066676426.html
MSB: Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi
MSB: Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'depremi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakoluna düzenlediği roketli saldırıya misliyle... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T08:35+0300
2023-02-07T08:35+0300
2023-02-07T08:48+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
öncüpınar sınır kapısı
pkk
saldırı
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https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103189/82/1031898250_0:40:1200:715_1920x0_80_0_0_47646f8bc06a6c32b857e8191b270b87.jpg
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.
türkiye
öncüpınar sınır kapısı
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MIA „Rosiya Segodnya“
milli savunma bakanlığı (msb), öncüpınar sınır kapısı, pkk, saldırı
milli savunma bakanlığı (msb), öncüpınar sınır kapısı, pkk, saldırı
MSB: Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi
08:35 07.02.2023 (güncellendi: 08:48 07.02.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'depremi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakoluna düzenlediği roketli saldırıya misliyle karşılık verildiğini' bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.