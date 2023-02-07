https://sputniknews.com.tr/20230207/msb-depremi-firsat-bilen-teror-orgutu-pkk-oncupinar-hudut-karakoluna-roketli-saldiri-duzenledi-1066676426.html

MSB: Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi

MSB: Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'depremi fırsat bilen terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakoluna düzenlediği roketli saldırıya misliyle... 07.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-07T08:35+0300

2023-02-07T08:35+0300

2023-02-07T08:48+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

öncüpınar sınır kapısı

pkk

saldırı

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

öncüpınar sınır kapısı

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2023

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milli savunma bakanlığı (msb), öncüpınar sınır kapısı, pkk, saldırı