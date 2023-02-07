https://sputniknews.com.tr/20230207/misir-cumhurbaskani-sisiden-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-telefonu-1066714563.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T20:05+0300
2023-02-07T20:05+0300
2023-02-07T20:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
mısır
abdülffetah sisi
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
mısır
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recep tayyip erdoğan, mısır, abdülffetah sisi
recep tayyip erdoğan, mısır, abdülffetah sisi
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
20:05 07.02.2023 (güncellendi: 20:07 07.02.2023) Abone ol
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.