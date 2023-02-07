Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230207/misir-cumhurbaskani-sisiden-cumhurbaskani-erdogana-gecmis-olsun-telefonu-1066714563.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun... 07.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-07T20:05+0300
2023-02-07T20:07+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
recep tayyip erdoğan
mısır
abdülffetah sisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063658193_0:31:1201:706_1920x0_80_0_0_e5fbb6bc91c9a6409d0ae72d3fe247c7.jpg
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/14/1063658193_55:0:1122:800_1920x0_80_0_0_dd3f49096baf9f9e08acb875a26d21ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, mısır, abdülffetah sisi
recep tayyip erdoğan, mısır, abdülffetah sisi

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

20:05 07.02.2023 (güncellendi: 20:07 07.02.2023)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülfettah es-Sisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2023
© AA
Abone olTelegram
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала